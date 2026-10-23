    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an Đắk Lắk đón lõng xe khách, phát hiện 20 điện thoại nghi do trộm cắp

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Nhận tin báo từ Công an TP.Đà Nẵng, Cảnh sát giao thông Đắk Lắk chặn xe khách trên quốc lộ 1, phát hiện 3 người mang theo 20 điện thoại, tiền mặt và ngoại tệ nghi do trộm cắp liên tỉnh, đang trên đường đến Cần Thơ.

    Ngày 23.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phối hợp kiểm tra, phát hiện 3 người cùng nhiều tài sản nghi liên quan đến các vụ trộm cắp tại nhiều địa phương khi những người này đang di chuyển trên xe khách qua địa bàn.

    Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 22.10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng về việc 3 người nghi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đang di chuyển trên xe khách mang biển số 77E - 009.XX để lẩn trốn.

    Công an Đắk Lắk đón lõng xe khách, phát hiện 20 điện thoại nghi do trộm cắp- Ảnh 1.

    Công an thu giữ các tang vật liên quan vụ trộm cắp liên tỉnh

    ẢNH: CTV

    Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án đón lõng, dừng xe khách để kiểm tra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Cầu, Đắk Lắk.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 người cùng nhiều tài sản liên quan trên xe. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động các loại, khoảng 13,9 triệu đồng tiền mặt, nhiều loại ngoại tệ và 1 xe máy mang biển số 37EA - 040.XX.

    Theo cơ quan chức năng, 3 người liên quan được xác định là V.L.N.D (14 tuổi), N.T.T (15 tuổi) và Đ.T.L (14 tuổi), cùng khai báo ở TP.Đà Nẵng.

    Theo lời khai ban đầu, số tài sản trên có được từ việc trộm cắp tại TP.Huế, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Sau đó, cả 3 di chuyển từ Gia Lai đến TP.Cần Thơ để lẩn trốn.

    Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp bàn giao 3 người cùng tang vật cho Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.

    Tin liên quan

    Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp chỉ sau 72 giờ nhờ camera AI

    Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp chỉ sau 72 giờ nhờ camera AI

    Chỉ sau chưa đầy 72 giờ, Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ) nhờ dữ liệu từ hệ thống camera AI.

    Khám phá thêm chủ đề

    trộm cắp Ngoại tệ Đắk Lắk Đà Nẵng công an Đắk Lắk Trộm cắp tài sản Công an TP.Đà Nẵng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận