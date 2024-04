Bắt Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước

Tối 23.4, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Chu Quốc Hải, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc; ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá thuộc Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất (Bộ TN-MT) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư (thuộc Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN-MT tỉnh Vĩnh Phúc) và ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty thẩm định giá Nam Hà, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trung tướng Xô cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo trung tướng Xô, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Bất động sản Thăng Long và các đơn vị, địa phương liên quan.

C03 xác định trong quá trình Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho Công ty Bất động sản Thăng Long.

Các ông Khước, Hải và ông Nhiệm đã nhận tiền của Hậu để chỉ đạo bà Hương thông qua ông Nghĩa và ông Huy để tư vấn, thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long, gây thiệt hại hơn 200 tỉ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, cũng như áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 26.2, C03 đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP đầu tư Nam Á Group; và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

C03 khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó giám đốc Sở GTVT, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật và chất lượng Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; và ông Phạm Ngọc Cương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Trung Hoành, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Gần đây, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ.