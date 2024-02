Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin trên tàu hỏa

Ngày 24.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy (39 tuổi, ngụ P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy; khởi tố các bị can Lê Hoài Phương (27 tuổi, ngụ P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và Lầu Bá Xềnh (35 tuổi, ngụ xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Các bị can và tang vật vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.2, tại ga Thanh Hóa, Công an TP.Thanh Hóa đã phát hiện và bắt quả tang Lê Hoài Phương đang vận chuyển ma túy trái phép. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 20 bánh heroin và 6.000 viên hồng phiến. Mở rộng điều tra, Công an TP.Thanh Hóa bắt giữ thêm Nguyễn Văn Huy và Lầu Bá Xềnh.

Bước đầu, Công an TP.Thanh Hóa xác định Nguyễn Văn Huy là nghi phạm cầm đầu đường dây buôn bán ma túy. Huy đã móc nối và mua ma túy từ Lào, thuê Lầu Bá Xềnh đưa về Nghệ An cất giữ. Sau đó, Huy thuê Lê Hoài Phương vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ, với tiền công là 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng ma túy được thu giữ trong vụ án này CÔNG AN THANH HÓA

Để trốn tránh lực lượng chức năng, Phương đã vận chuyển ma túy bằng cách đi tàu hỏa đến ga Thanh Hóa, rồi xuống tàu và dự định bắt taxi để di chuyển ra Hà Nội.

Tuy nhiên, khi vừa xuống đến ga Thanh Hóa thì Phương bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Sau khi khởi tố vụ án, Công an TP.Thanh Hóa đã bàn giao vụ án cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, mở rộng.