Bị bắt quả tang khi vận chuyển 8 bánh heroin để nhận công 50 triệu đồng

Chiều 21.2, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất chiến công của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lai Châu.



Lý A Cháng cùng tang vật vụ án DƯƠNG ĐINH

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 21.2, tại Km08+700 QL4D, đoạn qua địa phận bản Nậm Cung (xã Mường So, H.Phong Thổ, Lai Châu), PC04 Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với công an địa phương bắt quả tang Lý A Cháng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 8 bánh heroin có tổng trọng lượng 2,77 kg, 1 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật vụ án DƯƠNG ĐINH

Bước đầu, Lý A Cháng thừa nhận hành vi của mình. Cháng khai được một người đang sống ở Myanmar thuê vận chuyển số ma túy trên giao cho khách mua. Nếu trót lọt, Cháng sẽ được hưởng tiền công là 50 triệu đồng.

Tại lễ khen thưởng chiến công của PC04 Công an tỉnh Lai Châu chiều 21.2, đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã biểu dương các cán bộ tham gia phá án.

Đại tá Phạm Hải Đăng (thứ 2 từ phải qua) biểu dương thành tích của lực lượng phá án DƯƠNG ĐINH

Theo đại tá Đăng, việc bắt và thu giữ 8 bánh heroin đã ngăn chặn được rất nhiều "cái chết trắng" cho xã hội. Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán 2024, PC04 Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, thu giữ tổng cộng 25 bánh heroin.



Đại tá Đăng đề nghị PC04 Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục chủ động các biện pháp đấu tranh hiệu quả, đánh mạnh, đánh trúng những đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, quyết tâm ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.