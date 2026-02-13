Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt tạm giam bị can hiếp dâm bé trai, quay phim bán cho người nước ngoài

Trần Ngọc
Trần Ngọc
13/02/2026 11:01 GMT+7

Dụ dỗ bé trai 12 tuổi quan hệ đồng giới rồi quay phim bán cho người nước ngoài, Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ở An Giang) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 13.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ở xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt tạm giam bị can hiếp dâm người dưới 16 tuổi để quay phim khiêu dâm bán - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Phong bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi

ẢNH: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin báo liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng. Theo nguồn tin, người thuộc diện bị tình nghi đã sử dụng tài khoản mang tên "Panda Nguyễn" để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại đồng giới với một bé trai khoảng 10 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính chủ tài khoản nêu trên nhằm kịp thời ngăn chặn và bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc tại xã Vĩnh Gia. 

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời cho lực lượng Công an tỉnh An Giang xác định chính xác nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Phong. Trước những tài liệu chứng cứ và công tác vận động thuyết phục, đối tượng đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, khoảng tháng 9.2024, thông qua mạng xã hội, Phong quen biết một người có quốc tịch nước ngoài chưa rõ lai lịch. Người này có nhu cầu mua những đoạn phim ghi lại cảnh khiêu dâm đồng tính nam với giá 200.000 đồng cho mỗi đoạn phim. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Phong đồng ý làm theo.

Từ tháng 11.2024 đến tháng 6.2025, Phong dụ dỗ bé trai N.T.Đ (12 tuổi, ở tỉnh An Giang) quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần tại nhà của Phong và nhà của Đ. Quá trình quan hệ, Phong dùng điện thoại quay phim lại, sau đó gửi bán.

Vụ án hiếp dâm nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt bị can hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm ở An Giang

Bắt bị can hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm ở An Giang

Người đàn ông (41 tuổi, ở An Giang) dụ dỗ hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khám phá thêm chủ đề

Hiếp dâm Đồng tính AN GIANG Khiêu dâm hiếp dâm trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận