Bắt tạm giam bị can hiếp dâm bé trai, quay phim bán cho người nước ngoài

Ngày 13.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phong (19 tuổi, ở xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Phong bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ẢNH: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin báo liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em trên không gian mạng. Theo nguồn tin, người thuộc diện bị tình nghi đã sử dụng tài khoản mang tên "Panda Nguyễn" để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại đồng giới với một bé trai khoảng 10 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính chủ tài khoản nêu trên nhằm kịp thời ngăn chặn và bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Đồng thời, chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường vụ việc tại xã Vĩnh Gia.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời cho lực lượng Công an tỉnh An Giang xác định chính xác nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Phong. Trước những tài liệu chứng cứ và công tác vận động thuyết phục, đối tượng đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, khoảng tháng 9.2024, thông qua mạng xã hội, Phong quen biết một người có quốc tịch nước ngoài chưa rõ lai lịch. Người này có nhu cầu mua những đoạn phim ghi lại cảnh khiêu dâm đồng tính nam với giá 200.000 đồng cho mỗi đoạn phim. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Phong đồng ý làm theo.

Từ tháng 11.2024 đến tháng 6.2025, Phong dụ dỗ bé trai N.T.Đ (12 tuổi, ở tỉnh An Giang) quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần tại nhà của Phong và nhà của Đ. Quá trình quan hệ, Phong dùng điện thoại quay phim lại, sau đó gửi bán.

Vụ án hiếp dâm nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.