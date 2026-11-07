Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đồng Nai vừa phối hợp Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Ngọc Nguyên (63 tuổi, ở phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) cùng các đối tượng liên quan để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2008 đến nay, Đỗ Thị Ngọc Nguyên lợi dụng khiếu kiện, có các hành vi vi phạm pháp luật, như: tập trung đông người trước cổng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, nơi công cộng để hò hét và căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật; quay phim, chụp ảnh các hoạt động tập trung đông người, đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội; thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an thành phố Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Ngọc Nguyên ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Cũng theo cơ quan công an, trước đó bị can Nguyên đã có 1 tiền án về tội "gây rối trật tự công cộng".

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không được lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kích động, lôi kéo người khác gây mất an ninh, trật tự.

Đây là những hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), luật Khiếu nại và luật An ninh mạng. Mọi hành vi vi phạm, khi được xác định có đủ căn cứ pháp lý, đều sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.