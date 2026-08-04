Bắt tạm giam Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Dũng

Ngày 4.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh ẢNH: TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC NINH

Ông Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, quê tại xã Hoàng Vân, H.Hiệp Hòa, Bắc Giang; nay là xã Hoàng Vân, Bắc Ninh) từng trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh Bắc Giang (cũ), trước khi làm Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh từ tháng 7.2025 đến khi bị bắt.

Tại kỳ họp thứ 10 ngày 30.7 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan kiểm tra xác định ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên (tỉnh Bắc Giang cũ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Dũng bị xác định vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cạnh đó, ông Dũng còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và cơ quan, đơn vị nơi ông công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Dũng.

Theo nguồn tin, ông Dũng đã nhận hối lộ với số tiền lên đến con số tỉ đồng.