Bắt trend 'Áo xanh gọi tương lai', hướng về ngày hội lớn của Đoàn

Trong hai ngày 24 và 25.6.2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra với 4 phiên làm việc. Đây là một ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Để hưởng ứng sự kiện trọng đại này, Chi đoàn Báo Thanh Niên tại TP.HCM đã thiết kế riêng một mẫu video trên nền tảng CapCut, sử dụng giai điệu đầy tự hào và năng động của ca khúc Áo xanh gọi tương lai.

Chỉ với vài thao tác đơn giản dưới đây, quý bạn đọc và các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ có ngay một video cá nhân ấn tượng.

Quét mã QR để sử dụng mẫu video CapCut "Áo xanh gọi tương lai", mẫu do Chi đoàn Báo Thanh Niên tại TP.HCM thực hiện ẢNH: HOÀNG KHANH

Hướng dẫn cách tạo video

- Bước 1: Tải ứng dụng CapCut về điện thoại và đăng nhập tài khoản

- Bước 2: Mở camera hoặc máy quét trên điện thoại, quét mã QR trong ảnh

- Bước 3: Nhấn chọn “Sử dụng mẫu” và tải lên những bức ảnh rạng rỡ nhất

- Bước 4: Chỉnh sửa, cắt ảnh cho vừa vặn với khung hình nếu cần thiết

- Bước 5: Nhấn xuất video, lưu về máy hoặc đăng tải trên các trang mạng xã hội kèm hashtag #DaihoiDoanXIII #Doancuachungta #Aoxanhgoituonglai #BaoThanhNien

Kính mời quý bạn đọc và các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia lan tỏa năng lượng tích cực chào mừng ngày hội lớn của thế hệ trẻ cả nước.

Mẫu video template 'Áo xanh gọi tương lai'

Áo xanh gọi tương lai (tác giả: Bùi Tuấn Ngọc, sản xuất âm nhạc: DTAP) là sản phẩm âm nhạc đặc biệt do Báo Thanh Niên sản xuất, như một món quà ý nghĩa gửi tới tuổi trẻ cả nước, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Áo xanh gọi tương lai là ca khúc đạt giải đặc biệt Cuộc vận động sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII và được Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn là bài hát chính thức của đại hội. MV Áo xanh gọi tương lai là tình cảm, niềm tin của hơn 2.000 văn nghệ sĩ trẻ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi gửi tặng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.



