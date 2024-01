Bắt 'trùm' cho vay nặng lãi núp bóng doanh nhân

Ngày 26.1, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm côn đồ cho vay nặng lãi với thủ đoạn manh động, đòi nợ kiểu khủng bố.



3 bị can bị bắt tạm giam gồm Trần Đình Quân (42 tuổi, quê quán Nghệ An, ngụ đường Ngô Quyền, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) cùng 2 đàn em là Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê Nghệ An), Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê Hà Nội) về tội cưỡng đoạt tài sản.

"Trùm" cho vay nặng lãi Trần Đình Quân NGUYỄN TÚ

Trước đó, từ đầu năm 2023, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin trình báo tố giác tội phạm về một nhóm côn đồ cho vay nặng lãi.

Lực lượng chức năng xác định đường dây "tín dụng đen" này tại TP.Đà Nẵng, cho vay nặng lãi, thường xuyên đe dọa, hành hung con nợ và cả người thân của họ nếu không kịp trả tiền. Nhiều nạn nhân bị ép buộc phải bán nhà đất, ô tô, xe máy với giá rẻ mạt...

Điển hình, 2 nạn nhân A.P và N.Q (ngụ TP.Đà Nẵng) vay nhóm này 7 tỉ đồng nhưng không trả được nợ, bị áp tải về nhà ở đường Ngô Quyền, đánh đập, ép buộc trả nợ.

2 nạn nhân khai ra thông tin anh T. (ngụ TP.Đà Nẵng) có nợ của P. 2,9 tỉ đồng. Dù tiền nợ của anh T. không liên quan đến nhóm này, nhưng Quân chỉ đạo Hoàng, Hiệp tìm đến nhà, buộc anh T. viết giấy nhận có nợ Hoàng, Hiệp 2,9 tỉ đồng. Anh T. không đồng ý, liền bị "giam lỏng" tại chính nhà mình. Khi anh T. xin đưa con đi học, có 4 côn đồ "áp tải".

Trương Việt Hoàng bị khởi tố NGUYỄN TÚ

Sau khi xác định nghi can, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án để triệt xóa. Lực lượng truy xét củng cố chứng cứ, thủ đoạn của nhóm cho vay nặng lãi núp bóng cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ để vay tiền.

Quân không bao giờ xuất hiện xử lý trực tiếp mà giao mọi việc cho Hoàng điều hành. Quân dựng lên vỏ bọc doanh nhân, thường xuyên làm từ thiện để che giấu hành vi phạm tội.

Chiều 18.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng chia 2 tổ trinh sát phá án. Một tổ đột kích nhà anh T. khống chế Hiệp. Lúc này, Hiệp đang khủng bố, tạt ly nước vào mặt anh T. để ép trả nợ. Tổ trinh sát thứ hai bắt giữ Hoàng trên đường Lê Văn Quý (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) khi Hoàng vừa thu tiền nợ về.

Tại cơ quan công an, 2 đàn em của Quân thừa nhận cho vay nặng lãi và khủng bố đòi nợ do Quân cầm đầu. Cùng với các bằng chứng trước đó, cơ quan công an đủ cơ sở bắt giữ, khám xét nơi ở của Trần Đình Quân, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng.