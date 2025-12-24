Bắt vụ buôn bán trái phép hơn nửa tấn pháo

Ngày 24.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Thị Cẩm Nhung (28 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, Tây Ninh), Lê Hữu Khiêm (19 tuổi, ngụ xã Long Phụng, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi mua bán pháo nổ trái phép; và Vũ Trường Giang (40 tuổi, ngụ P.Nam Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của các bị can trên, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn nửa tấn pháo hoa nổ các loại.

Các bị can cùng tang vật ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Hữu Khiêm rao bán pháo nổ trái phép trên tài khoản Facebook cá nhân, nên đã bắt giữ nghi phạm này cùng hơn 200 kg pháo nổ đang cất giữ tại nơi ở.

Lê Hữu Khiêm khai đã mua pháo của Nguyễn Thị Cẩm Nhung để bán cho một số người ở Thanh Hóa, Ninh Bình, trong đó có Vũ Trường Giang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp hơn 200 kg pháo hoa nổ các loại.

Thời điểm cận tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép thường xảy ra, do đó, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đồng thời, tích cực phát hiện, tố giác và giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Cơ quan, đơn vị, người dân khi phát hiện hành vi liên quan đến pháo nổ thì thông tin kịp thời cho công an gần nhất, hoặc báo tin qua số điện thoại 02373725725.