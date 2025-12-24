Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt vụ buôn bán trái phép hơn nửa tấn pháo

Minh Hải
Minh Hải
24/12/2025 11:33 GMT+7

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng Công an Thanh Hóa đã thu giữ hơn nửa tấn pháo hoa nổ các loại chuẩn bị bán cho người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Ngày 24.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Thị Cẩm Nhung (28 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, Tây Ninh), Lê Hữu Khiêm (19 tuổi, ngụ xã Long Phụng, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi mua bán pháo nổ trái phép; và Vũ Trường Giang (40 tuổi, ngụ P.Nam Hoa Lư, Ninh Bình) để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Khi tiến hành khám xét nơi ở của các bị can trên, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn nửa tấn pháo hoa nổ các loại.

Thanh hóa bắt vụ buôn bán pháo nổ trái phép hơn nửa tấn - Ảnh 1.

Các bị can cùng tang vật

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Hữu Khiêm rao bán pháo nổ trái phép trên tài khoản Facebook cá nhân, nên đã bắt giữ nghi phạm này cùng hơn 200 kg pháo nổ đang cất giữ tại nơi ở.

Lê Hữu Khiêm khai đã mua pháo của Nguyễn Thị Cẩm Nhung để bán cho một số người ở Thanh Hóa, Ninh Bình, trong đó có Vũ Trường Giang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp hơn 200 kg pháo hoa nổ các loại.

Thời điểm cận tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép thường xảy ra, do đó, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tuyệt đối không chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo. Đồng thời, tích cực phát hiện, tố giác và giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ.

Cơ quan, đơn vị, người dân khi phát hiện hành vi liên quan đến pháo nổ thì thông tin kịp thời cho công an gần nhất, hoặc báo tin qua số điện thoại 02373725725.

Tin liên quan

Bắt 8 bị can buôn bán 7 tấn pháo nổ qua 'chợ ngầm' trên Telegram

Bắt 8 bị can buôn bán 7 tấn pháo nổ qua 'chợ ngầm' trên Telegram

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đường dây buôn bán gần 7 tấn pháo nổ đã lập hàng chục kênh Telegram với hàng nghìn thành viên, hoạt động liên tỉnh như một 'chợ pháo ngầm' trên không gian mạng.

Khám phá thêm chủ đề

pháo nổ buôn bán pháo nổ Tố giác Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận