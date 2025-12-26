Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt vụ vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tại biên giới Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
26/12/2025 19:08 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ một nghi phạm vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào qua Việt Nam.

Ngày 26.12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép ma túy và hàng cấm qua địa bàn biên giới, trong đó có vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy.

Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy và pháo nổ tại biên giới Quảng Trị- Ảnh 1.

Hồ Văn Triệu cùng số tang vật tại cơ quan điều tra

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, lúc 19 giờ 15 phút ngày 25.12, tại khu vực biên giới sông Sê Pôn thuộc thôn Tân Kim (xã Lao Bảo), Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội Trinh sát đặc nhiệm bắt quả tang Hồ Văn Triệu (21 tuổi, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy và pháo nổ tại biên giới Quảng Trị- Ảnh 2.

Phong dùng xe máy chở 10 hộp pháo hoa

ẢNH: THANH LỘC

Tại cơ quan chức năng, Triệu khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam để lấy tiền công. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 24.12, trên tuyến QL9 (đoạn qua thôn Làng Vây, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Đình Linh Phong (42 tuổi, trú xã Tân Lập) có hành vi vận chuyển hàng 10 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng khoảng 14 kg.

Cả 2 vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Vụ vali chứa 2,7 kg ma túy sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 bị can

Vụ vali chứa 2,7 kg ma túy sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 bị can

Từ chiếc vali 'vô chủ' xuất hiện sau căn nhà của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, Công an tỉnh Lâm Đồng lần ra đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn, khởi tố nhiều bị can, thu giữ hơn 2,7 kg ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Quảng Trị Vận chuyển trái phép pháo hoa nổ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận