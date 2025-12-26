Bắt vụ vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tại biên giới Quảng Trị

Ngày 26.12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép ma túy và hàng cấm qua địa bàn biên giới, trong đó có vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy.

Hồ Văn Triệu cùng số tang vật tại cơ quan điều tra ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, lúc 19 giờ 15 phút ngày 25.12, tại khu vực biên giới sông Sê Pôn thuộc thôn Tân Kim (xã Lao Bảo), Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội Trinh sát đặc nhiệm bắt quả tang Hồ Văn Triệu (21 tuổi, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phong dùng xe máy chở 10 hộp pháo hoa ẢNH: THANH LỘC

Tại cơ quan chức năng, Triệu khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam để lấy tiền công. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

Trước đó, vào ngày 24.12, trên tuyến QL9 (đoạn qua thôn Làng Vây, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Hoàng Đình Linh Phong (42 tuổi, trú xã Tân Lập) có hành vi vận chuyển hàng 10 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng khoảng 14 kg.

Cả 2 vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.