Bầu cử Mỹ: Tổng thống nào từng trở lại Nhà Trắng sau 1 nhiệm kỳ gián đoạn?

Tổng thống Martin Van Buren

Ông đắc cử vào năm 1836 nhưng 4 năm sau, ông thất bại trong nỗ lực tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Thời kỳ ông Buren nắm quyền cũng gắn với giai đoạn nước Mỹ vật lộn với đại suy thoái và đó là một trong những lý do lớn nhất khiến ông thất bại trước ông William Henry Harrison vào năm 1840.

Tổng thống thứ 8 của nước Mỹ - Martin Van Buren

Sau đó, cựu Tổng thống Martin Van Buren thậm chí còn có thêm 2 lần nữa tìm cách quay trở lại vị trí lãnh đạo nước Mỹ vào các năm 1844 và 1848 nhưng bất thành.

Tổng thống Millard Fillmore

Millard Fillmore - một thành viên của đảng Whig, là tổng thống thứ 13 của nước Mỹ và là tổng thống cuối cùng không liên kết với đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Ông trở thành tổng thống Mỹ năm 1850 và nhiệm kỳ của ông kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Năm 1852, ông không còn được đảng Whig lựa chọn làm ứng viên tranh cử.

Tổng thống thứ 13 của nước Mỹ - Millard Fillmore

Khi đảng Whig tan rã, những người theo trường phái bảo thủ giống ông gia nhập phong trào Know Nothings và hình thành đảng Bản địa Mỹ. Vào năm 1856, ông là ứng viên đại diện đảng Know Nothing trong cuộc bầu cử năm đó nhưng không giành chiến thắng.

Tổng thống Ulysses S. Grant

Trước khi trở thành tổng thống, ông là người hùng chiến tranh của nước Mỹ. Trong vai trò tư lệnh, ông đã dẫn dắt Lục quân Liên bang đến thắng lợi trong cuộc Nội chiến Mỹ vào năm 1865. Ông Grant đã được đảng Cộng hòa nhất trí đề cử và sau đó được bầu làm tổng thống vào năm 1868.

Tổng thống thứ 18 của nước Mỹ - Ulysses S. Grant

Ông có 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ 1869 tới 1877. Thời điểm đó, nước Mỹ chưa giới hạn 2 là số nhiệm kỳ tối đa của 1 tổng thống nên vào năm 1880, ông tranh cử một lần nữa nhưng thất bại trong việc giành được đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa.

Tổng thống Theodore Roosevelt

Nhậm chức tổng thống ở tuổi 42, ông Roosevelt cũng là người trẻ nhất lãnh đạo nước Mỹ. Ông có 2 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1901 đến năm 1909 và được đánh giá là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Năm 1912, ông ra tranh cử một lần nữa nhưng nỗ lực này không thành công.

Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ - Theodore Roosevelt

Tổng thống Grover Cleveland

Đây là tổng thống duy nhất từng phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Năm 1884, ông Grover Cleveland, thuộc đảng Dân chủ, thắng cử và bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 1885 đến năm 1889. Trong kỳ bầu cử năm 1888 cho nhiệm kỳ thứ 2, ông để thua đối thủ Benjamin Harrison. Tuy nhiên, 4 năm sau đó ông lại vượt qua chính đối thủ này để quay lại Nhà Trắng. Điều đặc biệt là trong cả 3 kỳ bầu cử, ông đều giành nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng năm 1888, ông thua phiếu đại cử tri và thất cử.

Tổng thống thứ 22 và 24 của nước Mỹ - Grover Cleveland

Tương tự như ông Trump, ông Cleveland quyết định tái tranh cử sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Việc cựu Tổng thống Trump có thể tái lập thành công của ông Cleveland vào năm 2024 hay không vẫn còn phải chờ tới sau ngày 5.11 và các nhà sử học cho rằng ông Trump đang đối mặt với môi trường chính trị khắc nghiệt hơn nhiều so với ông Cleveland cách đây hơn 1 thế kỷ.