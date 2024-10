Bầu cử Mỹ: So kè Harris-Trump gay cấn trong các cuộc thăm dò toàn quốc

Trong cuộc thăm dò mới nhất do Reuters/Ipsos công bố ngày 22.10, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 46% so với 43%. Tình hình thể hiện sự ổn định của bà Harris khi không có sự thay đổi lớn so với tuần trước, khi tỷ lệ ủng hộ là 45% cho bà và 42% cho ông Trump. Cuộc khảo sát này làm nổi bật sự cạnh tranh khốc liệt trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.

Kết quả thăm dò trên cho thấy nhập cư, kinh tế và các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với những cử tri tiềm năng. Khoảng 70% số cử tri đã đăng ký tham gia cuộc thăm dò cho biết chi phí sinh hoạt đang đi sai hướng, trong khi 60% cho rằng nền kinh tế đang vận hành sai cách.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong một ngày làm việc tại cửa hàng McDonald's ở bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 20.10.2024 ẢNH: REUTERS

Khoảng 65% cử tri đăng ký cũng nhận định chính sách nhập cư cũng không đúng hướng. Vấn đề nhập cư là vấn đề hàng đầu mà cử tri mong muốn tổng thống đắc cử dành thời gian trong 100 ngày đầu tiên với 35% ủng hộ.

Cựu tổng thống Trump dẫn trước trong vấn đề nhập cư và kinh tế, với khoảng cách lần lượt là 48% - 35% và 46% - 38% so với bà Harris. Còn đương kim Phó tổng thống dẫn trước trong vấn đề các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai, với tỷ lệ ủng hộ 42% so với 35% của đối thủ.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử tại Trung tâm Triển lãm Resch ở bang Wisconsin (Mỹ), ngày 17.10.2024 ẢNH: GETTY IMAGES

Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 15-21.10 với 4.129 cử tri tham gia, trong đó 3.481 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Biên độ sai số là 2%. Các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos gần đây đều cho thấy bà Harris nhỉnh hơn ông Trump trong phạm vi sai số.

Trong một cuộc thăm dò khác do trường Washington Post-Schar (Mỹ) công bố hôm 21.10, Phó tổng thống Harris dẫn trước ông Trump ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, vị cựu tổng thống đang giành lợi thế ở Arizona và Bắc Carolina. Hai ứng cử viên này có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau là 48% ở Nevada.

Theo The Hill/Decision Desk HQ, bà Harris đang dẫn trước Trump 1,5 điểm dựa trên tổng hợp các cuộc thăm dò.