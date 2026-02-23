Bầu cử sớm trên biển và nhà giàn DK1 tại TP.HCM

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TP.HCM) đã ban hành kế hoạch tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn.

Theo kế hoạch, công tác bầu cử sớm phải được tổ chức đúng quy định pháp luật, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan và phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

4 khu vực bỏ phiếu bầu cử sớm

Khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng)



Gồm Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (1451 đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.HCM). Số cử tri trên bờ: khoảng 214 cán bộ, chiến sĩ (Hải đoàn 128: 152 người; Hải đoàn 129: 62 người). Số cử tri bỏ phiếu trên biển: khoảng 237 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển (Hải đoàn 128: 65 người; Hải đoàn 129: 172 người thuộc 18 tàu trực).

Việc bỏ phiếu trên biển được tổ chức tại toàn bộ vùng biển do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quản lý.

Khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng)



Gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (1669D đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, TP.HCM).

Số cử tri trên bờ: Khoảng 85 cán bộ, chiến sĩ (Cảnh sát biển 3: 24 người; Kiểm ngư số 2: 61 người). Số cử tri bỏ phiếu trên biển: khoảng 309 cán bộ, chiến sĩ (Cảnh sát biển 3: 131 người; Kiểm ngư số 2: 113 người; Hải đội dân quân thường trực: 65 người thuộc 20 tàu trực).

Địa điểm thực hiện công tác bỏ phiếu trên biển là khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Malaysia mở rộng; Việt Nam - Malaysia, Việt Nam - Thái Lan, Việt Nam - Campuchia.

Khu vực bỏ phiếu số 3 (xã Long Sơn)



Gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Thôn 2, xã Long Sơn, TP.HCM). Số cử tri trên bờ: khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ.

Số cử tri bỏ phiếu trên biển: Khoảng 330 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 15 nhà giàn DK1, khoảng 14 tàu trực và các tàu cá hoạt động quanh khu vực (nếu có).

Khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng)



Là cán bộ, công nhân viên Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) và các nhà thầu.

Địa điểm bỏ phiếu trên bờ: khu vực sân bay Vũng Tàu.

Số cử tri: Khoảng 2.800 người đang làm việc tại các công trình biển, giàn khoan, tàu và phương tiện biển của Vietsovpetro.

Thời gian và quy trình tổ chức

Các tổ bầu cử phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo chương V, thông tư 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trước khi tiến hành bỏ phiếu, các tổ phải tổ chức lễ khai mạc, xây dựng kịch bản chi tiết và kiểm tra công tác chuẩn bị theo đúng quy định.

Thời gian bỏ phiếu trên bờ tại các khu vực 1, 2 và 3: từ 7 giờ - 19 giờ ngày 26.2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ).

Riêng khu vực số 4 (phường Tam Thắng): Thời gian bỏ phiếu kéo dài từ 7 giờ ngày 26.2 - 19 giờ ngày 14.3 nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên Vietsovpetro và các nhà thầu thực hiện quyền bầu cử trước khi ra công trình biển.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu tại các khu vực 1, 2 và 3, tổ trưởng tổ bầu cử tuyên bố kết thúc, niêm phong và quản lý thùng phiếu theo quy định.

Sau 19 giờ ngày 15.3, các tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định của thông tư 21/2025/TT-BNV.