Bầu cử trước nòng súng ở Colombia

Trước thềm 2 cuộc bầu cử lớn, Colombia đang trải qua chiến dịch tranh cử đẫm máu nhất trong nhiều thập niên, khiến không ít ứng viên hạn chế xuất hiện công khai.

Tìm cơ hội giữa hiểm nguy

Theo AFP, tình trạng nguy hiểm thể hiện rõ ở tỉnh miền tây nam Cauca khi ông Esneyder Gomez (46 tuổi), một ứng viên nghị sĩ trong cuộc bầu cử ngày 8.3, phải di chuyển trong một chiếc SUV bọc thép. Chiếc xe di chuyển giữa sự đe dọa và theo dõi sát sao của nhiều tay súng lăm lăm súng trường.

Trong nỗ lực mang đến sự thay đổi cho cộng đồng thiểu số Nasa của ông, ứng viên Gomez quyết định đến vận động tranh cử tại khu vực đầy bất ổn của Colombia vốn đang nằm trong tầm kiểm soát của phe nổi dậy. Nguy hiểm luôn chực chờ ông Gomez khi thường xuyên bị các lực lượng vũ trang đe dọa suốt một thập niên qua. Vài tháng trước, xe của ông bị trúng đạn khi trên đường quay về sau một sự kiện chính trị.

Nơi xảy ra vụ ám sát ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe Turbay ngày 7.6.2025 ở thủ đô Bogota Ảnh: AFP

Hai tuần trước đó, Thượng nghị sĩ Aida Quilcue đã bị bắt cóc tại cùng một khu vực, và chỉ được trả tự do theo sau các cuộc đàm phán căng thẳng. Về phần mình, ông Gomez hiện nhận được sự bảo vệ từ Đội Cận vệ bản địa gồm khoảng 30 người, trong đó nhiều người chỉ mới ngoài tuổi vị thành niên và chủ yếu chỉ mang theo dùi cui để tránh nổ ra xung đột với phe nổi dậy.

Trong giai đoạn vận động tranh cử ở Colombia, một ứng viên tổng thống bị ám sát và tử vong, một thượng nghị sĩ bị bắt cóc, một vệ sĩ của thượng nghị sĩ bị sát hại bằng súng máy và phe nổi dậy cho nổ tung bom ống tại một thành phố lớn.

Bóng ma của quá khứ đang quay lại

Đối với nhiều người Colombia, tình trạng bạo lực đang leo thang làm họ nhớ lại những năm tháng đen tối của thập niên 1980 và 1990, giai đoạn chứng kiến 5 ứng viên tổng thống bị ám sát, còn các trùm ma túy như Pablo Escobar thao túng cục diện chính trị.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Arnulfo Sánchez tuyên bố đã triển khai các lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động bầu cử. Tuy nhiên, không phải ứng viên nào cũng sẵn sàng đi sâu vào khu vực bất ổn để tìm thêm lá phiếu như ông Gomez.

Giới quan sát ghi nhận khoảng 1/3 lãnh thổ bị đánh giá là không an toàn đối với các ứng viên tham gia hai chiến dịch tranh cử. Điều này buộc nhiều ứng viên hạn chế xuất hiện công khai. Nhiều khu vực nông thôn hiện trở thành "vùng cấm" đối với giới chính khách.

"Tôi thường đi lại, tham gia các hoạt động tranh cử, nhưng giờ tôi không còn có thể làm như thế nữa", Bloomberg dẫn lời bà Paloma Valencia, ứng viên tổng thống của đảng bảo thủ Trung tâm Dân chủ. "Chúng tôi chứng kiến nhiều đồng nghiệp bị đe dọa ở nhiều nơi, nên hoạt động chính trị đang trở nên vô cùng khó khăn", bà Valencia nói.

Trước thềm cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống Colombia, ít nhất 61 lãnh đạo chính trị đã thiệt mạng, theo AFP dẫn số liệu của Sứ mệnh quan sát bầu cử quốc gia. Trong số này, vụ ám sát ứng viên tổng thống Miguel Uribe Turbay hồi tháng 6 năm ngoái đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Ứng viên này bị bắn giữa ban ngày trong lúc vận động tranh cử tại thủ đô Bogota. Hai tháng sau, ông qua đời trong khu điều trị đặc biệt, hưởng dương 39 tuổi.

Vừa qua, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 3.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu người đồng cấp Colombia Gustavo Petro truy lùng 3 thủ lĩnh vũ trang liên quan các hoạt động buôn bán trái phép chất kích thích. Việc truy lùng nhiều khả năng có thể khiến giới tội phạm và các lực lượng nổi dậy sẽ phản ứng bằng bạo lực, đẩy nước này vào vòng xoáy bất ổn mới.