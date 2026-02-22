Giá Bitcoin hôm nay 22.2.2026: Không nao núng trước thuế quan của ông Donald Trump

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã vượt mốc 68.000 USD, tăng 0,24% so với hôm qua. Theo Cointelegraph, thị trường tiền mã hóa thường chứng kiến những đợt bán tháo mạnh khi có thông báo về thuế quan. Tuy nhiên, lần này Bitcoin (BTC) và các token khác đều đứng vững sau khi ông Trump tuyên bố tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15%. Những token khác như Ethereum, Solana, Tron đều tăng giá nhẹ khoảng 0,3%.

Trong tuần này, thị trường tiền mã hóa trải qua nhiều biến động lớn. Giá Bitcoin giảm 1,92% sau 7 ngày giao dịch và chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến ngày 22.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sự kiện lớn tác động đến giá Bitcoin trong tuần

Khởi đầu tuần mới, Bitcoin mất mốc kháng cự 70.000 USD khi các định chế tài chính lớn hạ dự báo về kỳ vọng giá trong năm 2026. Từ dự báo Bitcoin sẽ lập đỉnh 150.000 USD, ngân hàng Standard Chartered cảnh báo đáy của BTC trong năm nay có thể rơi về 50.000 USD. Từ đây, tiền mã hóa lớn nhất thế giới liên tục tìm cách quay lại mốc 70.000 USD nhưng bất thành.

Đến ngày 17.2, trong ngày đầu năm mới của Tết Nguyên đán, Bitcoin có dấu hiệu phục hồi nhẹ, có lúc vượt 69.000 USD. Trong văn hóa của người Á Đông, bao lì xì đỏ là truyền thống, tượng trưng cho sự may mắn. Năm nay, các ngân hàng của Trung Quốc đã chuyển sang lì xì bằng tiền kỹ thuật số để thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện thanh toán mới.

Tuy nhiên, Bitcoin không được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này. Các ngân hàng Trung Quốc muốn phổ biến nhân dân tệ kỹ thuật số, thay vì các tài sản mã hóa khác. Diễn biến tiêu cực xảy ra hôm 18.2 khi mã cổ phiếu liên quan đến các công ty lập trình bị bán tháo. AI đang đe dọa trực tiếp đến ngành công nghiệp phần mềm. Nhiều người cho rằng bản chất Bitcoin cũng là một sản phẩm của lập trình - tiền được lập trình.

Đến giữa tuần, Bitcoin giảm giá sâu về 66.000 USD, đối mặt đợt giảm giá kéo dài 5 tuần liên tiếp. Đây là chuỗi giảm giá tồi tệ nhất kể từ "mùa đông tiền mã hóa" năm 2022. Biến động giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn. Hầu hết đại diện ngân hàng trung ương đồng ý dừng cắt giảm lãi suất nhưng có một số thành viên đề xuất Fed nên áp dụng chính sách "hai chiều".

Những diễn biến giá tiêu cực đã phủ bóng lên thị trường, người dùng bắt đầu lo lắng về giá trị của Bitcoin có thể sụp đổ một lần nữa. Dữ liệu từ Google Trends trong 5 năm qua cho thấy lượt tìm kiếm từ khóa "Bitcoin going to zero" (Bitcoin về 0) đã tăng vọt lên mức cao nhất, kể từ sau cơn khủng hoảng FTX vào tháng 11.2022. Khi này, FTX đóng băng các giao dịch rút tiền và giá Bitcoin giảm mạnh về 15.000 USD.

Đến cuối tuần, thị trường tiếp tục đón nhận những tin tức liên quan đến cuộc chiến thuế quan. Trước đây, thị trường đặc biệt nhạy cảm mỗi khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính sách thuế mới. Tuy nhiên, lần này thị trường dường như "phớt lờ" cuộc chiến này. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết, cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) "không trao quyền cho tổng thống áp đặt thuế quan", ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế toàn cầu. Tuy nhiên, Bitcoin và cả thị trường tiền mã hóa vẫn tăng giá nhẹ, thay vì lao dốc như những lần trước. Ngay cả trong tuyên bố mới nhất của tổng thống Mỹ khi dọa nâng thuế lên 15%, thị trường vẫn đứng vững.