Giá Bitcoin hôm nay 17.2.2026: Phục hồi nhẹ ngày đầu năm

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Lúc 6 giờ 35 ngày 17.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.695 USD, tăng 0,34% trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, có lúc thị trường tiến sát mốc 70.000 USD. Vốn hóa thị trường của Bitcoin ước đạt 1.371 tỉ USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 0,38%, đạt 2.360 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,69%, tiến sát mốc 2.000 USD. Các dự án tiền mã hóa khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 1,96%, 0,98% và 0,4%.

Giá Bitcoin tăng nhẹ so với hôm qua Ảnh: Chụp màn hình

Thống kê từ Alternative cho thấy chỉ số Tham lam và Sợ hãi của nhà đầu tư tiền mã hóa (Crypto Fear & Greed Index) cũng đang được cải thiện khi tăng từ 8 điểm hôm qua lên 12 điểm hôm nay.

Lì xì bằng tiền kỹ thuật số

Phong bao lì xì đỏ là một phần văn hóa của Tết Nguyên đán ở nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Phong tục này đang được số hóa thông qua thanh toán di động và tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC).

Bính Ngọ là tết đầu tiên kể từ khi cơ quan quản lý cho phép người dân được hưởng lãi suất từ nhân dân tệ có trong ví tiền điện tử. Theo Cointelegraph, điều này đã khuyến khích người dân giữ số dư lớn trong ví điện tử.

Năm nay, các ngân hàng ở Trung Quốc cũng triển khai chương trình lì xì tiền điện tử bằng nhân dân tệ kỹ thuật số, kèm chương trình ưu đãi về phí thanh toán, thúc đẩy người dân sử dụng nhân dân tệ kỹ thuật số nhiều hơn.

Bao lì xì điện tử chứa tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) Trung Quốc có lãi suất ra mắt trong năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, tại Mỹ, các ngân hàng truyền thống đang thúc đẩy việc cấm sinh lời từ stablecoin (tiền mã hóa ổn định được neo giá theo tỷ lệ 1:1 với tiền pháp định như USD). Họ lập luận rằng token sinh lãi có thể làm mờ ranh giới pháp lý. Ngành công nghiệp tiền mã hóa phản biện rằng việc cấm lãi suất sẽ làm suy yếu khả năng của stablecoin so với các đối thủ nước ngoài như nhân dân tệ kỹ thuật số.

Làn sóng tích lũy có thể đưa giá Bitcoin lên 80.000 USD

Về mặt kỹ thuật, dữ liệu hợp đồng tương lai Bitcoin và sổ lệnh đang hỗ trợ quanh mốc 80.000 USD. Nhà phân tích tiền điện tử Mark Cullen cho biết tuần này, giá Bitcoin có thể hướng tới vùng 80.000 - 84.000 USD.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy nhu cầu từ các địa chỉ ví "tích lũy" đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối tuần trước, khoảng 372.000 BTC. Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (LTH) đang ghi nhận dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra. Tổng số Bitcoin được bán ra trong 30 ngày từ nhóm đầu tư này đang giảm.

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy - công ty đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất thế giới - tiếp tục phát đi tín hiệu mua BTC, bất chấp biến động của thị trường. Đây là tuần mua thứ 12 liên tiếp của công ty. Giao dịch mua Bitcoin gần nhất của Strategy diễn ra vào ngày 9.2 khi mua thêm 1.142 BTC, trị giá hơn 90 triệu USD. Hiện tại, quỹ này đang nắm giữ khoảng 714.644 BTC, trị giá khoảng 49,3 tỉ USD.

CEO Phong Lê của Strategy tuyên bố ngay cả khi giá Bitcoin sập về 8.000 USD, công ty vẫn đủ khả năng chi trả cho các nhà đầu tư.

Các chuyên gia cảnh báo giá Bitcoin trong năm 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều biến động mạnh. Mới đây, ngân hàng Standard Chartered đã thay đổi kỳ vọng giá Bitcoin năm nay từ 150.000 USD xuống còn 100.000 USD và cảnh báo về mức đáy 50.000 USD có thể diễn ra vào những tháng cuối năm.