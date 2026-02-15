Giá Bitcoin hôm nay 15.2.2026: Quay lại mốc 70.000 USD

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,36% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 15.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh vùng giá 69.771 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 1,94%, cán mốc 2.400 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, XRP, Solana lần lượt tăng 1,79%, 7,35% và 4,42%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư phản ứng tích cực với chỉ số lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến. Thị trường tin rằng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm hơn, giúp cả cổ phiếu và tiền điện tử tăng giá. Lãi suất thấp hơn làm cho các tài sản rủi ro hấp dẫn hơn, vì tỷ suất lợi nhuận từ các khoản đầu tư không rủi ro hoặc rủi ro thấp giảm.

Tuy nhiên, sự phục hồi này không đủ để che giấu những rạn nứt sâu sắc bên dưới. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index) hôm nay còn 8 điểm - mức sợ hãi tột độ - giảm một điểm so với hôm qua và giảm 41 điểm so với tháng trước. Lần cuối thị trường chứng kiến mức sợ hãi này là "mùa đông tiền mã hóa" năm 2022, sau sự sụp đổ của đế chế FTX. Tâm lý sợ hãi cực độ đã kéo dài từ đầu tháng và không có dấu hiệu được cải thiện.

Những sự kiện tác động đến giá Bitcoin trong tuần

Trong tuần, thị trường tiền mã hóa tiếp tục trải qua nhiều biến động mạnh, giá Bitcoin có phần khởi sắc nhẹ vào đầu tuần khi được giao dịch quanh mốc 71.000 USD. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu cho thấy thị trường có thể sắp đón nhận đợt điều chỉnh mạnh khi tâm lý nhà đầu tư bên bờ "sụp đổ".

Đến ngày 10.2, thị trường chứng kiến đợt giảm giá mạnh, Bitcoin sập giá về 68.000 USD. Cùng ngày, Hàn Quốc tuyên bố điều tra về 44 tỉ USD "Bitcoin ma" liên quan đến Bithumb - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai của nước này.

Bitcoin tiếp tục có đà phục hồi nhẹ vào giữa tuần nhưng các "cá voi" vẫn tỏ ra thận trọng. Nhà đầu tư lớn bắt đầu thực hiện lệnh bán khống, tâm lý sẵn sàng cho đà lao dốc của thị trường. Nhiều dự báo cho thấy giá Bitcoin có thể rơi về vùng giá 55.000 USD.

Ngày 13.2, tiền mã hóa lớn nhất thế giới bất ngờ lao dốc mạnh xuống vùng giá 65.000 USD, giảm gần một nửa so với đỉnh giá được thiết lập vào tháng 10.2025. Diễn biến giá Bitcoin cùng nhịp điều chỉnh của vàng và cổ phiếu của các công ty phần mềm. Nhiều nhà phân tích bắt đầu đặt câu hỏi về "bản sắc của Bitcoin": Liệu có còn là "vàng kỹ thuật số" hay là chứng khoán?

Những ngày cuối tuần, thị trường tiền mã hóa đảo chiều nhờ thông tin bất ngờ về lạm phát tại Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng phản ứng tiêu cực khi Standard Chartered hạ dự báo giá Bitcoin từ 150.000 USD trong năm 2026 xuống còn 100.000 USD. Các chuyên gia của ngân hàng này còn cảnh báo Bitcoin có thể giảm sâu về vùng giá 50.000 USD trước khi phục hồi.

Tại Việt Nam, cơ quan quản lý tiếp tục đưa ra các dự luật liên quan đến tài sản số để từng bước hoàn thành khung pháp lý, trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm các sàn giao dịch tài sản mã hóa. Theo dự luật mới nhất từ Bộ Tài chính, Việt Nam dự kiến thu thuế 0,1% trên mỗi giao dịch, tương đương thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cơ chế thu thuế sẽ được thiết kế tương tự các sàn thương mại điện tử. Nghĩa là sàn giao dịch sẽ chủ động khấu trừ phần thuế này và nộp thay nhà đầu tư. Dự kiến việc kê khai, đóng thuế sẽ diễn ra một tháng một lần để đảm bảo hiệu quả về quản lý và truy thu thuế.