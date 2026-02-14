Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 14.2.2026: BTC đối mặt 'cuộc khủng hoảng bản sắc'

Khương Nha
Khương Nha
14/02/2026 08:58 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bật tăng nhờ dữ liệu lạm phát CPI yếu của Mỹ nhưng tín hiệu giá chưa rõ ràng trong bối cảnh tiền số lớn nhất thế giới đối mặt cuộc khủng hoảng bản sắc: Là vàng kỹ thuật số hay chứng khoán?

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng 3,68% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 7 giờ 35 ngày 14.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) đang được giao dịch quanh mốc 68.765 USD. Trước đó, nhiều lần tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mốc 69.000 USD nhưng không duy trì được đà tăng để lấy lại mốc 70.000 USD như nhiều người kỳ vọng.

Thị trường tiền mã hóa cũng tăng cùng chiều với giá Bitcoin. Vốn hóa toàn thị trường ước đạt 2.360 tỉ USD, tăng 3,82% so với hôm qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, lấy lại được mốc 2.000 USD, tăng 5,86% trong vòng 24 giờ. Solana tăng mạnh đến 8,62%, trong khi XRP, BNB, Dogecoin lần lượt tăng 4,17%, 1,38% và 4,05%.

Giá Bitcoin hôm nay 14.2.2026: BTC đối mặt cuộc khủng hoảng bản sắc - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 7 giờ 35 ngày 14.2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì sao giá Bitcoin tăng?

Theo các chuyên gia, thị trường tiền mã hóa đảo chiều nhờ thông tin bất ngờ về lạm phát tại Mỹ. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện.

Theo thông tin được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi khớp với dự báo ở mức 2,5%, trong khi chỉ số CPI tổng quát là 2,4%, thấp hơn 0,1% so với dự kiến. Điều này đồng nghĩa lạm phát CPI đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Đây là tín hiệu cho thấy có khả năng lãi suất sẽ giảm.

Tuy nhiên, Andre Dragosch, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Âu tại công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise, lập luận rằng khi nhìn nhận qua lăng kính của Truflation, một thước đo lạm phát thay thế, việc chỉ số CPI giảm "thực sự không phải là điều đáng ngạc nhiên".

Trong khi đó, Binance cũng thông báo việc hoán đổi Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (Secure Asset Fund for Users - SAFU) trị giá 1 tỉ USD sang Bitcoin. Quyết định của Binance được đưa ra trong bối cảnh nhà đầu tư bán tháo khiến giá BTC sập. Sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới đã mua vào khoảng 15.000 BTC, tương đương 1,005 tỉ USD. Để đảm bảo quỹ SAFU không bị ảnh hưởng khi Bitcoin giảm giá, Binance cam kết sẽ tiếp tục mua thêm Bitcoin bằng quỹ riêng của công ty nếu giá trị kho Bitcoin này giảm dưới 800 triệu USD.

Cuộc khủng hoảng bản sắc của Bitcoin

Những biến động về giá trong thời gian qua cũng khiến Bitcoin đối mặt một cuộc khủng hoảng lớn hơn, đó là giá trị và bản sắc. Bitcoin sinh ra trong khủng hoảng tài chính và được quảng cáo như vàng kỹ thuật số - công cụ phòng ngừa rủi ro trước biến động của tiền tệ và thị trường. 

Tuy nhiên, những diễn biến giá gần đây lại cho thấy một câu chuyện khác. Khi ngày càng có nhiều định chế tài chính tham gia vào - đặc biệt các quỹ hoán đổi danh mục ETF - giá Bitcoin lại diễn biến theo các tài sản rủi ro, thay vì là kênh phòng ngừa rủi ro như ban đầu. 

Đợt suy giảm gần đây của cổ phiếu phần mềm do tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), diễn biến đồng điệu với giá Bitcoin, làm dấy lên những câu hỏi lớn về bản sắc của đồng tiền mã hóa này. Nghiên cứu mới từ Grayscale cho thấy mối tương quan ngày càng lớn giữa Bitcoin và cổ phiếu. Grayscale cho rằng Bitcoin đang được giao dịch như một tài sản tăng trưởng, chứ không phải vàng kỹ thuật số. Vai trò "kho dự trữ giá trị" của Bitcoin đang bị lu mờ bởi diễn biến giá gần đây. 

Nhà nghiên cứu của Grayscale nhận định, dù Bitcoin là một kênh lưu trữ giá trị dài hạn do nguồn cung cố định và tính độc lập khỏi các ngân hàng trung ương, nhưng mô hình giao dịch ngắn hạn của nó lại giống với các cổ phiếu tăng trưởng cao. Nhà phân tích chiến lược vĩ mô Jim Bianco cho rằng, suy cho cùng, Bitcoin cũng là một loại phần mềm, nó là "tiền được lập trình" - tiền điện tử.

Khám phá thêm chủ đề

