Giá Bitcoin hôm nay 16.2.2026: BTC giảm, nguy cơ rơi vào 'vòng xoáy tử thần'

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,21% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 35 ngày 16.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.807 USD. Vốn hóa thị trường ước đạt 1.376 tỉ USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa bốc hơi 1,84%, xuống còn 2.350 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới giảm sâu 5,17%, thủng đáy 2.000 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana đồng loạt giảm 2 - 3% giá trị trong vòng 24 giờ qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa liên tục biến động mạnh trong bối cảnh các chuyên gia dự báo tiền số lớn nhất thế giới có thể điều chỉnh sâu trong năm 2026. Mới đây, trong bản tin gửi nhà đầu tư, Michael Burry đưa ra dự báo kém lạc quan về Bitcoin. Ông dẫn số liệu cho thấy BTC đã mất khoảng 1.000 tỉ USD vốn hóa chỉ trong vài tháng. Giá Bitcoin đã chia đôi từ đỉnh được thiết lập cách đây 4 tháng.

Burry cho rằng đây vẫn chưa phải kịch bản tồi tệ nhất. Thị trường chưa chạm đáy và cơn ác mộng thật sự là Bitcoin có thể rơi vào "vòng xoáy tử thần".

Michael Burry là một trong những nhà đầu tư huyền thoại, ông từng dự đoán đúng về sự sụp đổ của thị trường nhà đất và tài chính năm 2008 của Mỹ.

Nhận định của Burry được ủng hộ bởi gần đây các định chế tài chính lớn và nhà đầu tư đều cho rằng Bitcoin sẽ phải đối mặt một kịch bản giá tồi tệ hơn. Standard Chartered đã hạ kỳ vọng giá Bitcoin từ 150.000 USD xuống còn 100.000 USD. Ngân hàng này dự báo đáy của Bitcoin trong năm 2026 có thể rơi về 50.000 USD.

Trong khi đó, nhà phân tích tiền mã hóa Tony Research nhận định: "Đáy của Bitcoin vẫn còn phía trước. Nhiều khả năng vùng giá thấp nhất của chu kỳ này sẽ hình thành từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11.2026. Bitcoin có thể giảm còn 40.000 - 50.000 USD".

Đồng quan điểm, nhà phân tích Titan của Crypto cho biết các chu kỳ giảm giá trước đó vào năm 2018 và 2022 đều ghi nhận mức đáy 12 tháng sau khi thị trường tăng giá đạt đỉnh. Mức cao nhất hiện tại của Bitcoin được thiết lập vào tháng 10.2025. Nếu chu kỳ lặp lại, mức thấp nhất sẽ rơi vào khoảng tháng 10.