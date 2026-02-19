Giá Bitcoin hôm nay 19.2.2026: BTC sập giá, chuẩn bị đợt biến động mới

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm 1,62%. Tính đến 8 giờ ngày 19.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 66.340 USD. Vốn hóa của Bitcoin giảm còn 1.328 tỉ USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm còn 2.290 tỉ USD, tương đương mức giảm 1,43% trong vòng 24 giờ qua. Các token như XRP, Solana, BNB lần lượt giảm 3,53%, 3,93% và 2,11%.

Biến động giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn. Hầu hết đại diện ngân hàng trung ương đồng ý dừng cắt giảm lãi suất nhưng trong một diễn biến bất ngờ, một số thành viên đề xuất Fed nên áp dụng chính sách "hai chiều". Theo đó, ngân hàng có thể lựa chọn tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đồng USD tiếp tục tăng giá, lên mức cao nhất trong gần hai tuần. Đồng USD mạnh lên thường gây áp lực lên các tài sản có tính rủi ro như Bitcoin.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng liên tục biến động mạnh. Cổ phiếu của Coinbase đã tăng 3% vào buổi sáng nhưng quay đầu giảm 2% vào buổi chiều. Strategy (MSTR), công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, cũng giảm khoảng 3% giá trị trên sàn chứng khoán.



Giá Bitcoin đứng trước thử thách quan trọng

Bitcoin đang đối mặt đợt giảm giá kéo dài 5 tuần liên tiếp. Đây là chuỗi giảm giá tồi tệ nhất kể từ "mùa đông tiền mã hóa" năm 2022.

Giá Bitcoin đang đối mặt thử thách quan trọng. Vùng giá 66.000 USD là mốc hỗ trợ quan trọng, thúc đẩy BTC có thể vượt 70.000 USD. Nhưng nếu vùng kháng cự này bị phá vỡ, mức giá tiếp theo nhà đầu tư phải đối mặt sẽ là 60.000 USD hoặc một đợt điều chỉnh sâu kéo dài.

Trong khi đó, các chỉ số on-chain cho thấy "tín hiệu đầu hàng" mạnh nhất kể từ năm 2018 đã xuất hiện. Theo Checkonchain, áp lực với những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đáy của "mùa đông" năm 2018. Chỉ số Bollinger Band của nhà đầu tư ngắn hạn (STH) cho thấy giá Bitcoin đang rơi vào vùng quá bán sâu nhất trong gần 8 năm.

Chỉ báo này áp dụng dải Bollinger Band vào khoảng cách giữa giá giao ngay của Bitcoin và giá vốn trung bình của những người nắm giữ ngắn hạn (giữ Bitcoin dưới 155 ngày). Theo các chuyên gia, Bitcoin đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể so với giá mua vào, vượt ra ngoài mức biến động thông thường. Trong lịch sử, tín hiệu này thường trùng với các điểm đáy vĩ mô. Ví dụ, một tín hiệu quá bán tương tự xuất hiện vào cuối năm 2018, sau đó là đợt tăng giá 150% trong vòng một năm và tăng 1.900% trong ba năm. Tín hiệu tương tự xuất hiện vào tháng 11.2022, dẫn đến đợt tăng giá 700%, thiết lập mức cao kỷ lục 126.270 USD.