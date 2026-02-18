Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 18.2.2026: BTC lao dốc khi cổ phiếu các công ty phần mềm giảm

Khương Nha
Khương Nha
18/02/2026 09:51 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giảm xuống còn 67.000 USD cùng nhịp với thị trường cổ phiếu, đặc biệt là các công ty phần mềm đang bị AI đe dọa.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 2,58% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 20 ngày 18.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 67.096 USD. Trước đó, có lúc Bitcoin rơi thẳng về 66.000 USD trong bối cảnh thị trường tiếp tục biến động.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 1,93% xuống còn 2.320 tỉ USD. Sau đà phục hồi nhẹ hôm qua, hôm nay Ethereum quay đầu giảm giá, mất 0,9% giá trị xuống còn 1.977 USD. Các đồng tiền mã hóa khác như XRP, BNB, Solana đồng loạt giảm khoảng 0,5% trong 24 giờ qua.

Giá Bitcoin hôm nay 18.2.2026: BTC lao dốc khi cổ phiếu các công ty phần mềm giảm - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinDesk, thị trường tiền mã hóa nói chung đã khởi đầu tuần giao dịch trong trạng thái ảm đạm. Sự suy yếu này trùng hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là lĩnh vực phần mềm đang bị ảnh hưởng nặng. 

Giá trị của quỹ ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) giảm 3%, thấp hơn 30% so với mức cao nhất được thiết lập vào hồi tháng 10.2025. 

Cổ phiếu phần mềm đang chịu áp lực lớn khi các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được cải tiến. Tâm lý rủi ro lan dần sang thị trường tiền mã hóa khi nhiều người cho rằng Bitcoin bản chất chỉ là phần mềm. Nếu AI đe dọa lĩnh vực phần mềm, lập trình thì Bitcoin cũng không ngoại lệ.

Cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền điện tử cũng giảm. Cổ phiếu của Strategy (MSTR), công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất, giảm khoảng 5%, tương tự mức giảm của Circle (CRCL), nhà phát hành stablecoin USDC. 

Cổ phiếu các công ty khai thác Bitcoin và trung tâm dữ liệu như Riot Platforms (RIOT), MARA, CleanSpark (CLSK), Cipher Mining (CIFR) và TeraWulf (WULF) đều giảm khoảng 4 - 5%.

Paul Howard, giám đốc cấp cao tại công ty giao dịch Wincent, cho biết tiền mã hóa vẫn gắn chặt với diễn biến kinh tế vĩ mô. "Trong 12 tháng qua, các tin tức kinh tế vĩ mô có mối tương quan chặt chẽ với mức độ rủi ro của tiền mã hóa. Những dự đoán kinh tế vĩ mô yếu cũng tương đồng với tâm lý phòng ngự rủi ro của nhà đầu tư", Howard nhận định.

Ông lưu ý chính sách thuế quan của Mỹ được công bố vào cuối tuần này sẽ là chất xúc tác tiềm năng trong ngắn hạn với thị trường. Trong bối cảnh AI đang là trung tâm mới của nền kinh tế số, tiền mã hóa cần nỗ lực để tự làm mới mình trở thành một loại tài sản hấp dẫn.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 17.2.2026: Phục hồi nhẹ ngày đầu năm

Giá Bitcoin hôm nay 17.2.2026: Phục hồi nhẹ ngày đầu năm

Giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 68.000 USD, có lúc tiến sát 70.000 USD trong bối cảnh Tết Nguyên đán trở thành dịp lý tưởng để phổ biến tiền kỹ thuật số ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á.

Giá Bitcoin hôm nay 16.2.2026: BTC giảm, nguy cơ rơi vào 'vòng xoáy tử thần'

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin về 50.000 USD

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin hôm nay giá Bitcoin Giá BTC Diễn biến giá Bitcoin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận