Giá Bitcoin hôm nay 20.2.2026: Nỗi lo 'Bitcoin về 0' phủ bóng thị trường

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh. Tính đến 6 giờ 20 ngày 20.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.805 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới đột ngột giảm sâu từ 67.000 USD xuống 65.000 USD, sau đó liên tục cố gắng quay lại mốc 67.000 USD nhưng bất thành.

'Giá Bitcoin về 0' được tìm kiếm khắp Google

Dữ liệu từ Google Trends trong 5 năm qua cho thấy lượt tìm kiếm từ khóa "Bitcoin going to zero" (Bitcoin về 0) đã tăng vọt lên mức cao nhất, kể từ sau cơn khủng hoảng FTX vào tháng 11.2022. Khi này, FTX đóng băng các giao dịch rút tiền và giá Bitcoin giảm mạnh về 15.000 USD.

Sự gia tăng đột biến này trùng khớp với đợt giảm giá gần đây nhất của Bitcoin từ mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 6.10.2025, từ đỉnh 126.000 USD xuống còn 66.000 USD.

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy lượng tìm kiếm từ khóa "Bitcoin going to zero" (Bitcoin về 0) đang cao nhất trong 5 năm qua NGUỒN: GOOGLE TRENDS

Tâm lý bi quan của nhà đầu tư cũng thể hiện rõ qua Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index). Theo dữ liệu từ Alternative, tâm lý của thị trường tiền mã hóa hiện còn 9 điểm, mức sợ hãi tột độ. Tuần qua, có lúc chỉ số này giảm mạnh xuống 5 điểm. Lần gần nhất thị trường chứng kiến những tín hiệu này là khi hệ sinh thái Terra sụp đổ và bê bối FTX diễn ra vào năm 2022.

Từ hơn 650 nguồn dữ liệu truyền thông về tiền mã hóa, ông Fernando Nikolic, nhà sáng lập nền tảng phân tích Perception, cho biết nỗi sợ về Bitcoin hiện nay nguy hiểm hơn nhiều 4 năm trước. Năm 2022, tâm lý bi quan bắt nguồn từ các sự kiện nội bộ như sự sụp đổ dây chuyền của các tổ chức cho vay tập trung, sàn giao dịch. Trong khi nỗi sợ hiện tại bắt nguồn từ những lo ngại vĩ mô và bị khuếch đại bởi một số người có tầm ảnh hưởng lớn.

Người đang có tiếng nói mạnh mẽ nhất thúc đẩy luận điểm "Bitcoin về 0" là Mike McGlone của Bloomberg. Trước đó, McGlone từng dự báo Bitcoin có thể rơi về 10.000 USD vào ngày 3.2. Ông liên tục đưa ra các bình luận cho rằng thị trường đang rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự năm 2008. "Sự xuất hiện liên tục của McGlone với những dự báo tiêu cực đã trực tiếp góp phần đẩy lượt tìm kiếm 'Bitcoin về 0' trên Google tăng đột biến", Fernando Nikolic nói.

Xu hướng tìm kiếm "Bitcoin về 0" có thể là sự kết hợp của nỗi sợ giá sụp đổ, mối đe dọa lượng tử và bi quan về kinh tế vĩ mô hội tụ trong thời gian dài.



Giá Bitcoin trong cơn chao đảo

Trái với diễn biến giá Bitcoin, cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền mã hóa đã tăng nhẹ trên diện rộng. Cổ phiếu của hai công ty khai thác Bitcoin là CleanSpark và MARA tăng mạnh nhất, tương đương 6%. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq 100 thiên về công nghệ lần lượt giảm 0,3% và 0,6%.

Về mặt chính sách, đang có những tiến triển tốt về dự luật cấu trúc thị trường tài sản mã hóa ở Mỹ. Các cuộc đàm phán do Nhà Trắng tổ chức, quy tụ đại diện ngành công nghiệp tiền mã hóa và các ngân hàng đã đạt được những bước tiến nhất định, dù chưa thỏa thuận nào được đưa ra.

Trong khi đó, những vết nứt từ đợt suy thoái gần đây của thị trường đã lộ rõ. Công ty cho vay tiền điện tử Blockfills, có trụ sở tại Chicago, đang xem xét bán mình và tạm thời đóng băng việc gửi/rút tiền của khách hàng. Căng thẳng địa chính trị liên quan đến hành động quân sự của Mỹ với Iran khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn. Các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ cũng đang thua lỗ và đứng trước nguy cơ bị bán tháo nếu giá tiếp tục giảm.