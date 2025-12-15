Bầu trời Bù Đăng rợp diều sáo: Diều 'khủng' 100 kg khiến người xem trầm trồ

Chiều 14.12, tại xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ hội diều sáo nghệ thuật năm 2025. Lễ hội thu hút gần 20 câu lạc bộ diều sáo nghệ thuật trong và ngoài tỉnh như: Đồng Nai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đắk Lắk, Hải Phòng, Hưng Yên, Long An… với hơn 140 diều dự thi.

Hàng trăm cánh diều sáo 'khủng' được trưng bày trước khi được thả ẢNH: HOÀNG GIÁP

Diều 'khủng' 100 kg khiến người xem trầm trồ trên bầu trời Bù Đăng

Tại lễ hội, các đội tham gia dự thi ở 3 hạng mục dự thi: Diều vượt câu liêm; Diều đẹp, sáo đẹp và Diều to, sáo to. Lễ hội nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật chơi diều sáo - bộ môn mang giá trị văn hóa dân gian đặc trưng của vùng nông thôn; tạo sân chơi văn hóa - thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết cộng đồng các vùng, miền.

Lễ hội được tổ chức ngay trên cánh đồng Bù Môn, thu hút hơn 5.000 lượt người đổ về để được 'trở về tuổi thơ' ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Minh Đức (72 tuổi, Câu lạc bộ diều sáo công nghệ cao TP.HCM), cho biết đã chơi diều hơn 5 năm qua. Hầu hết tuổi thơ của mỗi người đều ít nhiều gắn liền với những cánh diều được thả trên những cánh đồng. Với ông, tham gia các lễ hội thả diều cũng là cách giúp bản thân được trải nghiệm lại những ký ức tuổi thơ.

Ở tuổi 72, ông Đức cho biết thú chơi diều giúp mình 'trở lại tuổi thơ' ẢNH: HOÀNG GIÁP

Là đơn vị chủ nhà, ông Phạm Hữu Vũ, Câu lạc bộ diều sáo Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) cũng tỏ ra bất ngờ trước số lượng diều và số câu lạc bộ về tham gia, đặc biệt là số lượng người dân các tỉnh đổ về xem lễ hội, đã tạo nên một bầu không khí hết sức sôi nổi. Ông Vũ mong muốn lễ hội sẽ được tổ chức thường niên trong những năm tới và quy mô cũng được mở rộng hơn để tạo sân chơi giao lưu cho các câu lạc bộ diều sáo, cũng như sân chơi văn hóa lành mạnh để người dân, đặc biệt là các cháu thanh, thiếu nhi được trải nghiệm...

Anh Phạm Văn Mạnh (Câu lạc bộ diều Đại Đăng, tỉnh Bình Dương cũ) đã có hơn 10 năm chơi diều sáo. Đến với lễ hội, anh đã mang theo một trong những cánh diều sáo 'khủng' nhất Việt Nam, nặng 100 kg, dài gần 13,5 m và giành giải nhất phần thi Diều to, sáo to. Nhưng điều anh tiếc nuối là cánh diều 'khủng' của mình đã không thể 'cất cánh' vì không đủ lượng gió.

Một trong những cánh diều và sáo lớn nhất Việt Nam dài gần 13,5 m, nặng 100 kg của CLB diều sáo Đại Đăng (tỉnh Bình Dương cũ) đã không thể bay vì không đủ gió, khiến nhiều người tiếc nuối ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đây là lần đầu tiên Câu lạc bộ diều Đại Đăng tham gia lễ hội này, thấy bà con ở đây rất thân thiện vui vẻ, bãi thả diều này rất rộng không khí trong lành, thoáng mát và rất phù hợp để tổ chức các lễ hội thả diều. Nếu lễ hội năm sau được tổ chức, chúng tôi nhất định sẽ về và kêu gọi thêm nhiều câu lạc bộ khác tham gia.

Nhiều người dân thích thú khi lễ hội có rất nhiều cánh diều 'khủng' và độc lạ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Cảnh Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Bù Đăng, cho biết lễ hội được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Bù Đăng (14.12.1974 – 14.12.2025), là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, khẳng định niềm tự hào, niềm tin và khát vọng vươn lên của Bù Đăng trong giai đoạn phát triển mới.

Cánh đồng Bù Môn những năm gần đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân địa phương cũng như du khách gần xa bởi vẻ đẹp của cánh đồng lúa tại đây. Không chỉ là không gian cảnh quan, Bù Môn còn là miền ký ức của tuổi thơ - là nơi diễn ra những hoạt động gắn liền với đời sống nông nghiệp như thả diều, trò chơi dân gian...

Những cánh diều no gió trên bầu trời, phía dưới là cánh đồng lúa, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều người ẢNH: HOÀNG GIÁP

Lễ hội được tổ chức không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cảnh quan, văn hóa và lịch sử địa phương, mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển văn hóa - du lịch cộng đồng của xã Bù Đăng, thông qua các hoạt động diều sáo nghệ thuật, ẩm thực đồng quê và trải nghiệm đời sống của đồng bào S'tiêng, M'nông và Mạ đang sinh sống trên địa bàn.

Kết thúc lễ hội, Câu lạc bộ cánh diều quê hương (Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) giành giải nhất phần thi Diều vượt câu liêm; Câu lạc bộ diều sáo Đại Đăng (tỉnh Bình Dương cũ) giành giải nhất phần thi Diều to, sáo to; Câu lạc bộ diều sáo Đồng Nai giành giải nhất Diều đẹp, sáo đẹp.