Đồng Nai: Những ai được hỗ trợ tiền dịp Tết Nguyên đán 2026?

Ngày 13.12, HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa thông qua nghị quyết quy định đối tượng, mức hỗ trợ tiền dịp Tết Nguyên đán 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với những người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng 8.1945.

Hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã đang hưởng lương từ ngân sách; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân thường trực ở xã, phường; các lực lượng thuộc ngành dọc, lực lượng vũ trang nhân dân...

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ; người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng; hộ nghèo (không tính theo số người trong hộ) theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/người dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng (hưởng trợ cấp 1 lần); hộ cận nghèo (không tính theo số người trong hộ) theo quy định chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Hỗ trợ 720.000 đồng/người cho học sinh đang học tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; học sinh là người dân tộc thiểu số thường trú tại tỉnh và đang theo học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, trung cấp…; vận động viên thể dục thể thao trong đội tuyển, đội trẻ và năng khiếu do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai quản lý; các đối tượng bảo trợ xã hội ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập cấp tỉnh; người lang thang, cơ nhỡ tập trung về ăn tết tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập; các đối tượng hưởng chính sách hưu trí xã hội.

Bà Tôn Ngọc Hạnh (ở giữa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cũ, hiện là Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai) thăm, tặng quà công nhân lao động tại một phòng trọ trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ năm 2025 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hỗ trợ 500.000 đồng/người đối với bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở y tế của T.Ư và địa phương trên địa bàn tỉnh, do yêu cầu điều trị không về nhà ăn tết với gia đình, phải ăn tết tại cơ sở y tế.

Hỗ trợ 240.000 đồng/người cho các học viên thuộc cơ sở điều trị nghiện ma túy; phạm nhân đang chấp hành án trong các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng công an địa phương quản lý.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động của Liên đoàn Lao động có hoàn cảnh khó khăn (thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh);

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ hỗ trợ cho một số đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị quân đội cấp T.Ư có quan hệ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai từ cấp đại đội đến cấp quân khu.

Cũng theo nghị quyết này, ngân sách cấp tỉnh, xã không được chi thêm một khoản hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán 2026 nào khác ngoài mức hỗ trợ và các đối tượng được hỗ trợ nêu trên. Trong trường hợp đối tượng được hưởng nhiều mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất (riêng đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà, mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ có quyết định thờ cúng được nhận 1 suất quà).