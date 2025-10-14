'Bây giờ đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội cứ mưa là ngập'

Chiều 14.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Trần Đức Thắng trình bày tờ trình dự án luật tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Trình bày tờ trình dự án luật, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo luật sửa đổi 15 luật gồm: luật Bảo vệ môi trường; luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; luật Chăn nuôi; luật Đa dạng sinh học; luật Đê điều; luật Đo đạc và bản đồ; luật Khí tượng thủy văn; luật Lâm nghiệp; luật Phòng, chống thiên tai; luật Tài nguyên nước; luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; luật Thú y; luật Thủy lợi; luật Thủy sản; luật Trồng trọt.

Việc sửa đổi tập trung vào 3 nhóm nội dung, gồm các quy định liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng đó là sửa các quy định để cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết, xử lý ngay các vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn do quy định của pháp luật.

Ông Thắng cho biết, Chính phủ xác định chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định thực sự là "điểm nghẽn", vướng mắc nhất để đưa vào dự án luật. Theo đó, dự án luật sửa đổi 20 "điểm nghẽn" cần tháo gỡ ngay trong năm 2025...

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, gần đây Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Mới đây nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ Nội vụ giải quyết vấn đề khuyến nông ở cơ sở.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc sửa luật lần này phải tháo gỡ hết các điểm nghẽn, vướng mắc pháp luật hiện hành. Trong đó, tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, phân định thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này.

"Tinh thần là bây giờ các đồng chí thấy cái gì khó khăn, vướng mắc cho người dân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, môi trường thì chúng ta phải tháo gỡ", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi chính quyền 2 cấp vận hành, đi thực tế nhiều địa phương thì thấy trong lĩnh vực môi trường cán bộ rất thiếu và yếu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về đào tạo và hỗ trợ tài chính cho cấp xã, đảm bảo yêu cầu công việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Hà Nội ngập nửa tháng nay rồi mà nước cũng chưa rút

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc sửa đổi phải hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời đề nghị bổ sung chương riêng về nông nghiệp biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội phản ánh, tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ ngày hôm qua và Đại hội Đảng bộ TP.HCM sáng nay, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này làm sao ở các thành phố, đô thị không còn ngập lụt khi có mưa bão. Đây là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các đô thị.

"Bây giờ các đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... cứ mưa là ngập. Ngay ở Hà Nội ngập nửa tháng nay rồi mà nước cũng chưa rút", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị phải có cách giải quyết vấn đề này thật căn bản theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị học tập kinh nghiệm các nước như Hà Lan, thấp hơn mực nước biển nhưng việc bảo vệ đồng ruộng, nông nghiệp làm rất tốt.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ hết sức khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu dự án luật khi luật dự kiến sẽ có hiệu lực ngay từ 1.1.2026, sau khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp 10 sắp tới.

"Ngày mai Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội sẽ họp để chốt lại các nội dung kỳ họp 10 để làm sao kỳ họp 10 dứt khoát phải thành công theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhất là Tổng Bí thư. Tinh thần là nếu không sửa được luật thì chúng ta thể hiện bằng nghị quyết để giải quyết ngay một số việc", Chủ tịch Quốc hội nói.

Dẫn chứng luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương đã cho ý kiến nhưng khi chuẩn bị thì chưa đạt được những nội dung mong muốn nên tiếp tục bàn và tại kỳ họp chỉ xem xét thông qua nghị quyết để sửa đổi một số việc.