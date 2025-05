Bẫy lừa đảo tinh vi qua mạng trong mùa thi tốt nghiệp THPT

Ngày 15.5, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra những cảnh báo về thủ đoạn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập thông tin cá nhân của người dân trên địa bàn trong giai đoạn chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thường vào thời điểm tháng 5 và 6 hàng năm, lợi dụng tâm lý lo lắng, căng thẳng của học sinh và sự kỳ vọng của phụ huynh, hoạt động của tội phạm lừa đảo trực tuyến liên quan đến thi cử có dấu hiệu gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Rao bán đề thi "có nguồn tuồn ra ngoài", "phao thi VIP"...

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng trong mùa thi.

Cụ thể như rao bán "đề thi thật", "đáp án chính xác 100%". Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nhiều tài khoản ảo đăng tải thông tin quảng cáo "có nguồn đề thi THPT 2025 tuồn ra ngoài", "đáp án chuẩn từng câu", "phao thi VIP đảm bảo điểm cao"; với giá bán từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Thí sinh dự thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 tại một trường THPT ở Đắk Lắk ẢNH: SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK

Nhiều học sinh do áp lực điểm số, hoặc có tâm lý chủ quan đã chi tiền mua "đề thi" này. Sau khi nhận chuyển khoản từ người mua, những kẻ lừa đảo thường chặn liên lạc, biến mất hoặc gửi lại những tài liệu vô giá trị, thậm chí là đề thi của các năm trước.

Một thủ đoạn nữa là mở các khóa ôn thi, luyện thi trực tuyến "ma", với quảng cáo hấp dẫn như "cam kết đỗ 100%", "bao điểm sàn trường TOP", "chuyên gia luyện thi hàng đầu" để thu hút học sinh đăng ký các khóa học trực tuyến.

Sau khi học sinh nộp học phí, các đối tượng lừa đảo có thể chỉ gửi một vài tài liệu sơ sài, được sao chép từ nhiều nguồn, hoặc thậm chí không cung cấp bất kỳ tài liệu, lớp học nào và cắt đứt mọi liên lạc.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm là lừa đảo "nâng điểm", "chạy suất" vào ĐH. Kẻ gian tự nhận có "mối quan hệ", "người nhà" trong ngành giáo dục, có khả năng can thiệp, "nâng điểm" bài thi hoặc "chạy" một suất vào trường ĐH mong muốn với chi phí cực lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng...

Còn có dạng lừa đảo giả danh cán bộ giáo dục, nhân viên trường học "hỗ trợ" làm hồ sơ, phúc khảo. Kẻ gian gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS, Zalo, email, tự xưng là cán bộ sở GD-ĐT, nhân viên phòng tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ, thông báo những lỗi sai sót "khẩn cấp" trong hồ sơ dự thi, dọa hồ sơ có thể bị loại, yêu cầu cung cấp ngay số CCCD, mã OTP ngân hàng hoặc chuyển một khoản tiền gọi là "lệ phí xử lý gấp", "phí hoàn thiện hồ sơ".

Thậm chí, tội phạm lừa đảo còn gửi kèm những link giả mạo giao diện website của Bộ GD-ĐT, các trường học, yêu cầu đăng nhập nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân.

Trang bị "lá chắn" cần thiết

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo đến thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thành công trong thi cử chỉ đến từ sự nỗ lực, ôn luyện nghiêm túc và kiến thức thực chất. Không có "đề thi thật" nào được bán công khai, không có "đáp án thần thánh" hay "khóa học phép màu" nào đảm bảo điểm số tuyệt đối.

Đồng thời, khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần trang bị cho mình những "lá chắn" cần thiết trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.

Theo đó, cần xác minh kỹ lưỡng mọi thông tin, khi nhận được bất kỳ thông tin đáng ngờ nào. Cần bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân, không cung cấp số CCCD, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email nếu chưa xác thực được danh tính và mục đích của họ. Cẩn trọng tối đa khi nhấp vào các link lạ, không tải về các tệp đính kèm không rõ nguồn gốc.

Cảnh giác với các giao dịch tài chính bất thường, không chuyển tiền cho những người lạ hoặc những yêu cầu không rõ ràng.

Báo cáo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo. Nếu không may trở thành nạn nhân, hãy thu thập tất cả bằng chứng (tin nhắn, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng của đối tượng, lịch sử giao dịch...) và trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.