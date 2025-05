Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo thủ đoạn lừa đảo phụ huynh cài ứng dụng VNeID

Ngày 14.5, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa phát đi cảnh báo đến người dân về thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm vào phụ huynh học sinh lớp 12 trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT đang cận kề.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an tỉnh Cà Mau ghi nhận nhiều trường hợp giả danh công an gọi điện cho phụ huynh, cung cấp thông tin chính xác về họ tên, trường, lớp của học sinh, rồi yêu cầu cài đặt định danh điện tử VNeID để "phục vụ việc dự thi". Nhiều phụ huynh do lo lắng và thiếu thông tin nên đã làm theo hướng dẫn, tải ứng dụng từ đường link lạ và tự kích hoạt trên điện thoại.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân chỉ cài đặt VNeID từ nguồn chính thống. Cài đặt trên CH Play (đối với hệ điều hành Android), trên app Store (đối với hệ điều hành iOS) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi ứng dụng giả mạo được cài đặt, các đối tượng chiếm quyền truy cập thiết bị, đọc tin nhắn chứa mã OTP và thực hiện giao dịch ngân hàng, dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản. Một số nạn nhân chỉ phát hiện sự việc sau khi tài khoản ngân hàng đã bị rút tiền.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, việc cài đặt và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an cấp xã, phường, thị trấn. Người dân chỉ nên tải ứng dụng VNeID chính thức từ app Store (đối với hệ điều hành iOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc hoặc hướng dẫn qua điện thoại từ người lạ.

Trong trường hợp đã cài ứng dụng giả mạo, cần nhanh chóng xóa ứng dụng, khóa tài khoản ngân hàng, thay đổi mật khẩu và khôi phục cài đặt gốc của điện thoại. Đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến tài khoản cá nhân từ các cuộc gọi lạ, nhất là trong thời điểm nhạy cảm trước kỳ thi.