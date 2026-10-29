Bẫy lừa tinh vi 'quỹ từ thiện nghìn tỉ': 'Nổ' tiền ảo tăng giá gấp 400 lần

Theo Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), năm 2021, bị can Nguyễn Thành Nhân (44 tuổi, ở P.Bình Quới, TP.HCM, hiện đã bỏ trốn) lập tổ chức mang tên Word Of Life Church Gulfport (WOL), tự giới thiệu là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động từ thiện.

Khi niềm tin của các thành viên WOL đã được củng cố qua những lần nhận tiền đúng hạn, bị can Nhân cùng những người liên quan tiếp tục mở rộng hoạt động bằng một sản phẩm mới: đồng tiền mã hóa WOL. Lần này, nhóm sử dụng công nghệ blockchain, những thuật ngữ tài chính mới mẻ và cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thu hút dòng tiền.

Theo điều tra viên Phòng ANĐT, Công an TP.HCM, việc phát hành WOL là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng hoạt động huy động tiền. Những người tham gia được giới thiệu về khả năng tăng giá của token, các chương trình nhận lãi và đặc biệt là cơ hội sở hữu căn nhà trị giá 1 triệu USD nếu đáp ứng điều kiện đầu tư.

Nhóm lừa đảo này quảng cáo người tham gia dự án sẽ được tặng nhà triệu USD ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng tháng 5.2024, Nhân thuê đội ngũ kỹ thuật lập trình nền tảng website wolbank.org, tạo 200 triệu token WOL. Ngày 20.7.2024, tổ chức WOL chính thức mở bán token với giá khởi điểm 0,25 USD/WOL. Từ đây, đồng tiền mã hóa trở thành tâm điểm trong các buổi hội thảo, cuộc họp trực tuyến và hoạt động vận động thành viên tham gia.

Lãi cao và giấc mơ nhà triệu USD

Để thu hút người mua, tổ chức lừa đảo này đưa ra các chính sách được quảng bá là có khả năng mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Người tham gia được giới thiệu mức lợi nhuận lên tới 15%/năm nếu staking bằng WOL và 9%/tháng nếu staking bằng USDT.

Theo đó, staking là hình thức khóa tài sản trong một khoảng thời gian để nhận phần thưởng theo cơ chế của nền tảng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận được quảng bá không tự chứng minh khả năng thanh toán của hệ thống. Người tham gia vẫn có thể đối mặt với rủi ro biến động giá, mất thanh khoản hoặc không thể rút tài sản. Đòn bẩy tâm lý lớn hơn được đưa ra thông qua chương trình ký hợp đồng nhận nhà trị giá 1 triệu USD.

Theo tài liệu điều tra, trong các buổi hội thảo trực tiếp và cuộc họp trực tuyến qua Zoom, bị can Nhân quảng bá triển vọng tăng giá của WOL, khẳng định token có thể đạt mức 100 USD sau một năm. So với giá mở bán 0,25 USD, mức giá được đưa ra tương đương 400 lần giá ban đầu.

Không dừng ở dự báo tăng giá, Nhân còn đưa ra điều kiện đặc biệt: người mua tối đa 67.000 WOL trong vòng mở bán đầu tiên, tương đương 16.750 USD theo giá khởi điểm, nếu đồng ý khóa số token này trong một năm, không nhận lãi và sau đó bàn giao lại cho Nhân, sẽ được nhận một căn nhà trị giá 1 triệu USD tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Sau khi lừa được con mồi, nhóm lừa đảo thông báo kết thúc vĩnh viễn chương trình tương trợ, và Nguyễn Thành Nhân đã bỏ trốn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan ANĐT xác định có người đã gom góp tiền tích lũy, huy động nguồn lực gia đình, thậm chí vay mượn để mua đủ số token theo yêu cầu. Họ tin rằng việc khóa tài sản trong một năm sẽ đổi lại cơ hội sở hữu căn nhà triệu USD!

Dòng tiền phía sau những lời hứa lợi nhuận

Theo Cơ quan ANĐT, tiền thu được từ hoạt động bán WOL không được đưa vào các hoạt động đầu tư công nghệ hoặc sản xuất, kinh doanh ngoài thực tế như người tham gia có thể kỳ vọng. Thay vào đó, một phần tiền được sử dụng chi trả các khoản lãi cho nhà đầu tư nhằm duy trì hoạt động và củng cố niềm tin. Phần lớn số tiền còn lại được quy đổi sang USDT, sau đó chuyển đến những ví điện tử do Nhân kiểm soát hoặc rút thành tiền mặt để giao cho các cá nhân, tổ chức theo chỉ đạo.

"Những người tham gia từ giai đoạn đầu từng nhận được tiền đúng hạn, thậm chí có trường hợp nhận nhiều hơn khoản đã đóng vào. Việc chi trả này góp phần tạo dựng niềm tin, khiến người tham gia tiếp tục đầu tư hoặc giới thiệu thêm người mới", Cơ quan ANĐT cho biết.

Hồ sơ vụ án ghi nhận, sau một thời gian vận hành, WOL giảm giá mạnh và mất khả năng thanh khoản. Một trong những nguyên nhân được nêu là các bị can không tiếp tục bổ sung tiền vào ví thanh khoản đối ứng trên sàn giao dịch. Khi token mất giá, người nắm giữ không chỉ đối mặt với khoản lỗ mà còn có nguy cơ không thể bán tài sản để thu hồi tiền. Những dự báo về giá trong tương lai không thể tự tạo ra người mua hoặc bảo đảm khả năng chuyển đổi token thành tiền.

Bị can Nguyễn Thành Nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong bối cảnh đó, bị can Nhân thông báo đóng nền tảng WOLBANK với lý do nâng cấp lên phiên bản 2.0, sử dụng token mới mang tên WOLX. Người tham gia được thông báo tài sản đầu tư trước đó sẽ được chuyển đổi sang đồng token mới. Thông báo này có thể tiếp tục nuôi hy vọng cho những người đã bỏ tiền mua WOL.

Cơ quan ANĐT cho biết, WOLX không có khả năng mua bán, quy đổi như những gì người tham gia kỳ vọng. Đến tháng 4.2025, Nguyễn Thành Nhân thông báo cộng đồng WOL mất khả năng thanh khoản. Sau những lời hứa về lãi cao và căn nhà triệu USD, nhiều người tham gia rơi vào tình trạng không thể thu hồi khoản tiền đã bỏ ra. Trong số đó, ít nhất 99 thành viên trực tiếp tham gia chương trình mua token WOL gắn với hợp đồng nhận nhà trị giá 1 triệu USD, giao số tiền tương đương hàng trăm tỉ đồng cho nhóm của Nhân.

Đằng sau những khoản tiền này là tài sản tích lũy, kế hoạch tài chính và kỳ vọng đổi đời của người tham gia. Với những người vay mượn để mua token, việc không thể thu hồi tiền còn kéo theo áp lực trả nợ và ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Đến tháng 11.2025, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Tâm, Lê Thị Thu Giây, Phạm Thị Minh Hoàn và Võ Thị Phượng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Nguyễn Thành Nhân bị khởi tố cùng tội danh, nhưng đã bỏ trốn. (còn tiếp)