Bẫy 'việc nhẹ, lương cao' vẫn nóng

Hàng trăm bình luận liên hệ chỉ sau ít phút rao tìm việc

Nạn lừa đảo, dụ dỗ, buôn người từ VN sang Campuchia chưa bao giờ hết nóng. Chỉ cần vào mạng xã hội và gõ từ khóa "việc làm Campuchia", lập tức xuất hiện nhiều hội nhóm khác nhau, chuyên rao tuyển người làm việc. Thậm chí, không ít người tự nguyện tìm việc làm để trốn sang Campuchia vì thất nghiệp, nợ nần và nghe những lời dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao".

Đ.V, 21 tuổi, quê Quảng Ngãi, từng là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM nhưng đã bỏ ngang, lên mạng rao tìm việc: "Em cần việc làm bên Campuchia, lương cao một chút. Em có ngoại hình, biết chút ít tiếng Trung và mức lương mong muốn là tầm 35 triệu đồng trở lên. Hiện tại em đang phải đóng lãi hằng tháng hơn 20 triệu đồng rồi. Mong mọi người đi trước chỉ lối chứ em khổ quá rồi". Lời rao chỉ đăng ít phút, hàng trăm bình luận đã đổ tới, yêu cầu liên hệ hoặc tư vấn riêng.

TAND Nghệ An tuyên mức án chung thân cho Phan Văn Phượng, người có nhiều năm sống tại Campuchia, cấu kết với một người Đài Loan (Trung Quốc) thành lập công ty chuyên lừa đảo người VN ẢNH: CTV

PV Thanh Niên thử rao với nội dung tương tự, đăng dòng trạng thái lên một nhóm kín trên mạng xã hội: "Nợ nần, em muốn tìm việc làm đi lánh nợ một thời gian. Ai có việc gì cho em xin làm với. Có tiền là được". Quả nhiên, không phải chờ lâu, nhiều tài khoản lạ lập tức liên hệ, nhắn tin và yêu cầu cung cấp thông tin để được hỗ trợ. Người liên hệ khẳng định, chỉ cần cho địa chỉ thì ngay lập tức sẽ được bố trí đưa sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng trong một casino với mức lương 900 USD một tháng. Trước sự nhiệt tình quá mức này, chúng tôi phải tìm cách thoái thác.

Có thể nói, tâm lý "việc nhẹ lương cao" chính là mồi cho các đường dây tuyển dụng, đưa người đi lao động trái phép đang diễn ra phổ biến và nhức nhối.

Mới đây, Đ.N (25 tuổi) và N.T (20 tuổi, cùng ở P.Bồng Sơn, Gia Lai) đã trốn được về nước sau thời gian bị lừa sang Campuchia làm việc. Đầu năm 2025, Đ.N - lúc này đang thất nghiệp - thấy tài khoản Facebook tên "Trần Hảo Háng" đăng tin tuyển nhân viên với mức lương 15 - 20 triệu đồng/tháng, công việc nhẹ nhàng, chủ yếu là soạn thảo văn bản và chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tin lời, Đ.N được hướng dẫn đi từ bến xe An Sương (TP.HCM) đến Tây Ninh rồi vượt biên sang Campuchia. Trong khi đó, N.T do cần tiền tiêu xài nên lên mạng rao bán thận. Ngay sau đó, N.T được một số người lạ liên hệ, hứa đưa sang Thái Lan để bán thận với giá cao và có việc làm ổn định. Tuy nhiên, thay vì đến Thái Lan, N.T bị lừa sang Campuchia. Tại đây, Đ.N và N.T bị tịch thu giấy tờ tùy thân, điện thoại và bị quản lý chặt chẽ. Cả hai bị ép sử dụng các tài khoản ảo trên mạng để lôi kéo người khác tham gia cờ bạc trực tuyến. Khi chống đối, Đ.N và N.T bị đánh đập, đe dọa và buộc gọi điện cho gia đình chuyển tiền chuộc, mỗi người 400 - 500 triệu đồng. Tháng 10.2025, lợi dụng sơ hở của nhóm quản lý, cả hai trốn thoát được về VN.

Một nạn nhân trốn thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Campuchia trình bày sự việc với công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan chức năng cũng vừa kịp thời ngăn chặn, giải cứu một cô gái 20 tuổi, ngụ Đồng Nai, sắp sửa bị "bán" sang Campuchia. Cô gái tên P. không có hộ chiếu, khai nhận vì không có việc làm nên đã lên Facebook gõ từ khóa "tìm việc làm". P. tìm được hàng loạt hội nhóm chia sẻ các công việc đầy hấp dẫn, như chỉ "ngồi làm việc online", "không lao động tay chân", và hàng loạt công việc nghe qua rất nhẹ nhàng như kiểm kho, tạp vụ, phụ bán hàng... đặc biệt là "không cần trình độ". Nghe lương cao, P. đồng ý và sau đó được một tài khoản trên Facebook hướng dẫn đến một địa điểm ở khu vực biên giới Tây Ninh thì sẽ có người đón, lo cho qua Campuchia an toàn. Tin lời, P. đã thuê xe đi từ Đồng Nai lên Tây Ninh và được lực lượng tuần tra phát hiện, giải cứu kịp thời.

Nhiều biến tướng tinh vi

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chống Lừa Đảo, cho biết: "Hiện nay tình hình mua bán, lừa đảo người Việt sang Campuchia bằng hình thức "việc nhẹ, lương cao" vẫn chưa hết nóng. Song song đó, các băng nhóm tội phạm còn mở rộng mạng lưới, nhắm vào công dân các nước khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… Các thủ đoạn dẫn dụ, lừa đảo cũng biến tướng tinh vi hơn, dùng ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội, sàn chứng khoán ảo, cờ bạc trá hình để dụ dỗ…, sau đó ép người bị hại tự "làm nhiệm vụ" lôi kéo người khác. Nhiều trường hợp thanh niên quen người yêu qua mạng đã bị dẫn dụ để đi sang Campuchia "thăm người yêu"; có trường hợp bị dụ rao bán thận để được "việc ổn định, thu nhập cao", thực chất là bị đưa sang Campuchia làm việc cưỡng bức".

Theo ông Ngô Minh Hiếu, hiện nay các trung tâm lừa đảo đã được đầu tư và lan rộng trong khu vực casino, khách sạn, nhà ở, kết hợp buôn người và lừa đảo trực tuyến, trở thành một nỗi ám ảnh rất đáng sợ. Có những trường hợp biết rõ công việc liên quan lừa đảo nhưng vẫn tham gia vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao" quá hấp dẫn, hoặc chỉ phát hiện khi đã sang nơi khác.

Một băng nhóm lừa đảo người Việt ở Campuchia bị bắt giữ ẢNH: CTV

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử và tuyên án Phan Văn Phượng mức tù chung thân vì tuyển 32 người Việt sang Campuchia để lừa chính đồng bào mình. Một số người được giải cứu về nhưng sau đó lại vượt biên trái phép quay lại tham gia lừa đảo, tức là đã chủ động tái phạm dù biết rủi ro và vi phạm pháp luật. "Tuy nhiên, phần lớn nạn nhân vẫn là người bị lừa, bị giam giữ và kiểm soát. Trường hợp "tự nguyện" thường do bị thao túng tâm lý và rơi vào bẫy từng bước", ông Ngô Minh Hiếu nhận định.

Bộ Công an cũng thông báo: Thời gian gần đây, với sự quan tâm của Chính phủ và nỗ lực của lực lượng công an, quân đội cùng các lực lượng khác, nhiều nạn nhân của "việc nhẹ, lương cao" được đưa về nước, nhưng cũng có rất nhiều người bị hành hạ thương tật, tử vong ở xứ người. Nhiều trường hợp vì sợ bị tra tấn mà phối hợp với tội phạm, thực hiện hành vi lừa đảo thì trở thành tội phạm…

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, khi có nhu cầu tìm việc làm, phải tìm hiểu cặn kẽ thông tin, nhất là những lời chào mời hấp dẫn từ các trang thông tin tuyển dụng, giới thiệu việc làm trên các website, mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram… Hết sức cảnh giác với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", vừa để bảo vệ an toàn cho chính mình, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.