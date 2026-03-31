Bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện gây xôn xao

Ngày 31.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường vào ban đêm tại Quảng Ninh. Điều đáng nói, phía sau phương tiện này có một người đàn ông ngồi cùng, cả hai đều đội mũ bảo hiểm nhưng di chuyển với tốc độ khá nhanh.

Ngay sau khi clip xuất hiện, hình ảnh bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện đã gây ra nhiều ý kiến bức xúc. Nhiều người cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không chỉ với bản thân người điều khiển mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Trao đổi với PV Thanh Niên cùng ngày, đại diện lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sau khi phát hiện clip bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn P.Đông Mai (Quảng Ninh). Hình ảnh trong clip cho thấy một cháu bé điều khiển xe máy điện, phía sau chở theo một người.

Cơ quan chức năng đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Bước đầu xác định, người điều khiển phương tiện là bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện, còn người ngồi phía sau là nam học sinh lớp 11.

Theo lực lượng chức năng, việc để bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông là hành vi đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.