Bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện gây xôn xao

Lã Nghĩa Hiếu
31/03/2026 20:56 GMT+7

Clip bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện chở theo người phía sau, di chuyển tốc độ cao trên đường ở Quảng Ninh khiến dư luận bức xúc. Lực lượng CSGT đang xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 31.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường vào ban đêm tại Quảng Ninh. Điều đáng nói, phía sau phương tiện này có một người đàn ông ngồi cùng, cả hai đều đội mũ bảo hiểm nhưng di chuyển với tốc độ khá nhanh.

Bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện gây xôn xao mạng xã hội

Ngay sau khi clip xuất hiện, hình ảnh bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện đã gây ra nhiều ý kiến bức xúc. Nhiều người cho rằng hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không chỉ với bản thân người điều khiển mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông trên đường.

Trao đổi với PV Thanh Niên cùng ngày, đại diện lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sau khi phát hiện clip bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn P.Đông Mai (Quảng Ninh). Hình ảnh trong clip cho thấy một cháu bé điều khiển xe máy điện, phía sau chở theo một người.

Cơ quan chức năng đã mời các cá nhân liên quan lên làm việc. Bước đầu xác định, người điều khiển phương tiện là bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện, còn người ngồi phía sau là nam học sinh lớp 11.

Theo lực lượng chức năng, việc để bé gái 5 tuổi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông là hành vi đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm liên tục xảy ra gần đây khi xe đạp điện hay xe máy điện điều khiển va chạm với ô tô, xe container...

