Bé gái bị vùi trong vườn cao su được một gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi

Ngày 30.12, UBND xã Ia Mơ cho biết đã thực hiện các thủ tục liên quan và bàn giao bé gái từng bị vùi trong vườn cao su cho một gia đình tại TP.Đà Nẵng nhận nuôi.

Cháu bé này nhận được nhiều sự quan tâm trong dư luận khi suýt bị tử vong do bị vùi trong vườn cao su ở xã Ia Mơ và được phát hiện vào khoảng 21 giờ ngày 8.12. Sau đó cháu được đưa đến Bệnh viện nhi Gia Lai để cấp cứu, được đặt tên là Nguyễn Thiện An.

Từ khi cháu Nguyễn Thiện An được phát hiện trong vườn cao su, nhiều gia đình cũng có ý định nhận cháu làm con nuôi. Trong đó, một gia đình hiếm muộn người dân tộc thiểu số ở phía tây Gia Lai cũng rất có thành ý nhận nuôi bé gái này. Với thu nhập hàng năm khá tốt (khoảng 700 - 800 triệu đồng), gia đình này tin rằng họ sẽ có điều kiện để chăm sóc tốt cho cháu Nguyễn Thiện An. Nhưng vì một số lý do, cuối cùng gia đình này đã không được chọn.

Bé gái bị vùi trong vườn cao su đã được các y bác sĩ Bệnh viện nhi Gia Lai tận tình cứu chữa ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ cho biết: "Bé gái bị tim bẩm sinh, một bên tai tổn thương do vùi dưới đất nên địa phương xác định cần lựa chọn gia đình có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc y tế tốt hơn. Qua rà soát hồ sơ, điều kiện thực tế, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở TP.Đà Nẵng nhận nuôi. Đại diện UBND xã, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và gia đình nhận nuôi đã lập biên bản bàn giao theo quy định".

Ông Thắng nói: "Để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bé, gia đình nhận con nuôi đề nghị không công khai thông tin cá nhân. Gia đình cũng cam kết sẽ nỗ lực điều trị các bệnh lý liên quan cho cháu".

Theo tìm hiểu riêng của PV Thanh Niên, gia đình nhận nuôi cháu Nguyễn Thiện An đã có 3 người con.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 21 giờ ngày 8.12, anh R.L.B, trú tại xã Ia Mơ nghe tiếng khóc phát ra từ vườn cao su phía sau nhà. Khi kiểm tra, anh B. phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt. Cháu bé sau đó được đưa đến Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai để cấp cứu, điều trị trong nhiều ngày.