Đời sống

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm thư tay 'Con trót dại, xin nuôi giúp…'

Mạnh Cường
31/03/2026 18:52 GMT+7

Bé gái khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Đà Nẵng, kèm bức thư của người mẹ tự nhận là sinh viên 'trót dại', xin người khác nuôi giúp.

Chiều nay 31.3, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng), xác nhận vừa phát hiện một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng nay 31.3, người dân phát hiện bé gái bị bỏ lại trước cổng nhà anh Nguyễn Hùng Toàn (46 tuổi, ở thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây).

Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm thư tay của mẹ tại Đà Nẵng , tìm kiếm thân nhân - Ảnh 1.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chị Trần Thị Diệp Hoa (vợ anh Nguyễn Hùng Toàn) chăm sóc

ẢNH: C.X

Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn cẩn thận trong khăn và đặt trong một chiếc sọt nhựa màu xanh. Đáng chú ý, bên cạnh cháu là một bức thư tay được cho là của người mẹ, bày tỏ hoàn cảnh éo le.

Bức thư viết: "Con là sinh viên, con trót dại nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, ngàn lần cảm ơn".

Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương nhận định cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, không có giấy tờ tùy thân hay tài sản kèm theo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Điện Bàn Tây đã lập biên bản vụ việc, tạm thời giao cháu bé cho gia đình anh Nguyễn Hùng Toàn chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đồng thời, niêm yết thông báo tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày (từ ngày 31.3 đến hết ngày 6.4).

Sau thời gian niêm yết thông báo này, nếu không có người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng với quy định của pháp luật.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn: 'Vì con còn đi học, lỡ dại'

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam kèm lời nhắn: 'Vì hoàn cảnh, con không nuôi được, vì con còn đi học, lỡ dại, mong nhận nuôi cháu giùm'.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
