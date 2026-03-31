Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm thư tay 'Con trót dại, xin nuôi giúp…'

Chiều nay 31.3, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng), xác nhận vừa phát hiện một trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng nay 31.3, người dân phát hiện bé gái bị bỏ lại trước cổng nhà anh Nguyễn Hùng Toàn (46 tuổi, ở thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây).

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chị Trần Thị Diệp Hoa (vợ anh Nguyễn Hùng Toàn) chăm sóc

Tại thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn cẩn thận trong khăn và đặt trong một chiếc sọt nhựa màu xanh. Đáng chú ý, bên cạnh cháu là một bức thư tay được cho là của người mẹ, bày tỏ hoàn cảnh éo le.

Bức thư viết: "Con là sinh viên, con trót dại nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, ngàn lần cảm ơn".

Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương nhận định cháu bé khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe ổn định, không có giấy tờ tùy thân hay tài sản kèm theo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Điện Bàn Tây đã lập biên bản vụ việc, tạm thời giao cháu bé cho gia đình anh Nguyễn Hùng Toàn chăm sóc, nuôi dưỡng theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đồng thời, niêm yết thông báo tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày (từ ngày 31.3 đến hết ngày 6.4).

Sau thời gian niêm yết thông báo này, nếu không có người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng với quy định của pháp luật.

