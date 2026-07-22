Bè nuôi cá thành điểm du lịch 'triệu view', chàng trai miền Tây thu nhập tiền tỉ

Anh Hiền lớn lên trong gia đình có nhiều đời gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè truyền thống. Năm 2022, nhận thấy các loài cá tra, cá điêu hồng giá cả bấp bênh, dễ bị thương lái ép giá, anh chuyển sang nuôi cá xanh kỳ - loài cá da trơn bản địa của lưu vực sông Mê Kông còn khá mới trên thị trường.

Với 25 lồng bè nuôi cá trên sông Hậu, anh Hiền đã phát triển mô hình kết hợp nuôi thủy sản và du lịch trải nghiệm ẢNH: DUY TÂN

Lồng bè nuôi cá trở thành sản phẩm du lịch

Theo anh Hiền, cá xanh kỳ còn gọi là cá dứa nước ngọt, được người sành ăn đánh giá là một trong những loài cá ngon nhất trong nhóm cá da trơn. Thân cá thon dài, đầu nhọn, sống lưng có một sọc màu xanh lá chạy dọc từ đầu đến đuôi (dấu hiệu giúp phân biệt với cá tra thông thường). Thịt cá săn chắc, béo thơm, ít mỡ, không tanh, có thể chế biến thành nhiều món như kho, nướng than, nấu lẩu hoặc làm khô. Giá bán thường ở mức 150.000 - 170.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần cá tra thương phẩm.

Hệ thống lồng bè của anh Hiền trở thành điểm check-in độc đáo, thu hút đông đảo du khách khi đến Cồn Sơn ẢNH: DUY TÂN

"Loài cá này chưa có nhiều người nuôi nên nguồn cung hạn chế. Nhờ vậy giá ổn định, không bị ép giá như nhiều loại cá khác", anh Hiền cho biết.

Khác với nhiều loài cá nước ngọt phổ biến, cá xanh kỳ có tập tính rất đặc biệt. Ban ngày, cá gần như nằm yên dưới đáy lồng, rất ít bắt mồi. Khi trời tối, đàn cá mới nổi lên bắt mồi mạnh. Người nuôi phải thay đổi hoàn toàn lịch chăm sóc, cho cá ăn vào ban đêm và theo dõi môi trường nước để hạn chế dịch bệnh.

Cá xanh kỳ là đối tượng nuôi chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao với sản lượng gần 100 tấn mỗi năm ẢNH: DUY TÂN

Hiện nay, trong 25 lồng bè, cá xanh kỳ là đối tượng nuôi chủ lực của anh Hiền. Mỗi năm, anh bán gần 100 tấn cá xanh kỳ, thu lãi khoảng 1 tỉ đồng. Theo anh Hiền, điều đáng mừng là thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản ở Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đặt mua với số lượng lớn.

"Cá xanh kỳ không phải cứ muốn nuôi là nuôi được. Người nuôi phải hiểu đặc tính của cá, nắm được kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là kiên nhẫn. Bù lại, khi nuôi thành công thì hiệu quả kinh tế rất khả quan", anh Hiền chia sẻ.

Du khách tham quan trải nghiệm massage cá chép Koi tại bè ẢNH: DUY TÂN

Sau khi mở rộng hệ thống lồng bè, anh Hiền nhận thấy mặt sàn phía trên các bè còn bỏ trống khá nhiều. Trong khi đó, Cồn Sơn ngày càng thu hút khách nhờ mô hình du lịch cộng đồng. Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu cải tạo các bè cá thành điểm tham quan, từng bước hình thành mô hình làng cá, nơi kết hợp nuôi thủy sản với du lịch trải nghiệm.

Hiện nay, du khách đến đây không chỉ được ngắm hàng chục bè cá nổi giữa sông Hậu mà còn cho cá ăn, ngâm chân cho cá massage, câu ếch, câu tôm, thưởng thức các món ăn chế biến từ thủy sản trên bè và khám phá Cồn Sơn với các hoạt động làm bánh dân gian, làm cốm, tham quan vườn cây ăn trái.

Cá xanh kỳ có thân thon dài, sọc xanh chạy dọc sống lưng, thịt béo thơm, được nhiều thực khách ưa chuộng ẢNH: DUY TÂN

Sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm thực tế đã tạo nên sức hút cho mô hình. Nhiều người lần đầu tiên đứng trên bè cá giữa sông nên rất thích thú.

Góp phần bảo tồn những loài cá quý hiếm

Bên cạnh cá xanh kỳ, hệ thống lồng bè của anh Hiền còn nuôi nhiều loài cá quý hiếm của lưu vực sông Mê Kông như cá hô, cá vồ cờ, cá mang rổ, cá rô biển, cá chạch lấu...

Nhiều gia đình dẫn con đến tham quan bè cá trong những ngày hè ẢNH: DUY TÂN

Không ít du khách bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy những con cá hô nặng hơn chục kg và hình ảnh cá mang rổ phun nước bắt mồi. "Tôi nuôi những loài cá này không đơn thuần để trưng bày mà muốn du khách đến đây hiểu rằng sông Mê Kông từng rất giàu nguồn lợi thủy sản. Nếu không có ý thức bảo vệ thì nhiều loài cá quý hiếm sẽ chỉ còn trong sách vở", anh Hiền chia sẻ.

Anh Hiền xem đàn cá như những "đại sứ" kể câu chuyện về hệ sinh thái sông nước miền Tây, giúp du khách - đặc biệt là trẻ em - hiểu hơn về đa dạng sinh học cũng như nâng cao ý thức bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Hiện anh Hiền sở hữu 3 con cá hô trên 10 kg ẢNH: DUY TÂN

Sau nhiều năm phát triển, mô hình nuôi cá kết hợp du lịch của anh Hiền hiện mang lại lợi nhuận khoảng 1 tỉ đồng/năm. Phần lớn nguồn thu được anh tiếp tục đầu tư mở rộng lồng bè, nâng cấp khu trải nghiệm và sưu tầm thêm các loài cá quý. Bởi theo anh, điều quan trọng không phải là một mình làm giàu mà là cùng người dân Cồn Sơn tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc.

"Một hộ dân sẽ khó giữ chân du khách, nhưng nhiều hộ liên kết, mỗi hộ có sản phẩm riêng thì Cồn Sơn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn. Tôi luôn nghĩ muốn đi xa thì phải đi cùng nhau", anh Hiền bày tỏ.

Cá nuôi tại bè ẢNH: DUY TÂN

Từ những lồng bè nuôi cá, anh Hiền đã mở ra hướng phát triển mới khi kết hợp nông nghiệp, du lịch và bảo tồn sinh thái. Đặc biệt, việc mạnh dạn đầu tư nuôi cá xanh kỳ đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho du lịch Cồn Sơn, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sông nước đặc trưng của TP.Cần Thơ.