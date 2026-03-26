Bệ phóng cho cầu lông Việt Nam

Giải cầu lông Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026 với tổng tiền thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng) đang diễn ra sôi động tại NTĐ Xuân Đỉnh (Hà Nội). Giải thu hút đến 300 tay vợt đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài. Đó cũng là cơ hội để các tay vợt VN từ những gương mặt kỳ cựu như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang đến các tài năng đang trên đà phát triển như Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Bùi Bích Phương… tìm kiếm danh hiệu, tích lũy điểm thưởng và trui rèn bản lĩnh. Ông Lê Thanh Hà - Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông VN (BWF), cho biết sau giải quốc tế tại Hà Nội, VN tiếp tục đăng cai liên tiếp 2 giải đấu ở cấp độ thấp hơn là FELET Vietnam International Series 2026 (từ ngày 18 - 23.8 tại Bắc Ninh) và giải LINING Vietnam International Series 2026 (từ ngày 25 - 30.8 tại Huế). "Cả 3 giải quốc tế trên đều là sân chơi phù hợp để các tay vợt trẻ VN cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, tạo đà bước ra sân chơi lớn hơn. Song song với các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, việc đăng cai các giải quốc tế ở nhiều cấp độ phần nào giúp cầu lông VN giải bài toán tìm kiếm tài năng kế thừa lứa đàn anh, đàn chị Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh", ông Lê Thanh Hà chia sẻ.

Nguyễn Thùy Linh cùng các tay vợt VN trưởng thành qua các giải quốc tế được tổ chức trên sân nhà ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 26 đơn nữ thế giới, đủ điều kiện tranh tài các giải cấp độ cao trong hệ thống thi đấu của BWF. Trong số các giải quốc tế tại VN, cô tham dự duy nhất 1 giải là Yonex Sunrise Vietnam Open vào tháng 9 tại TP.HCM. Đây là giải đấu thuộc cấp độ World Tour Super 100 của BWF, có tổng tiền thưởng lên tới 120.000 USD (gấp 6 lần so với giải quốc tế tại Hà Nội và 12 lần so với giải ở Bắc Ninh, Huế). Nếu tích lũy được thứ hạng cao, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Vũ Thị Trang, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh cũng đủ điều kiện góp mặt ở giải Yonex Sunrise Vietnam Open.

Hôm qua (25.3), ông Khoa Trung Kiên - phụ trách bộ môn cầu lông Cục TDTT VN, cho biết đội tuyển cầu lông VN sẽ tham dự giải vô địch châu Á tại Trung Quốc từ ngày 7 - 12.4. Đáng chú ý bên cạnh cánh chim đầu đàn Nguyễn Thùy Linh, đội tuyển cầu lông VN còn có Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Bùi Bích Phương, Phạm Văn Trường. "Đội tuyển cầu lông VN sẽ tham dự đầy đủ các nội dung ở giải vô địch châu Á lần này. Đây là cơ hội để các tuyển thủ kiểm tra khả năng, nắm bắt đối thủ hòng chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản", ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Ở giải vô địch châu Á lần này, Nguyễn Thùy Linh vẫn là niềm hy vọng số 1 của cầu lông VN. Cô vừa kết thúc chuyến du đấu châu Âu với 3 giải tại Anh, Thụy Sĩ và Pháp. Cả 3 giải đấu này đều có sự góp mặt tranh tài của các tay vợt hàng đầu thế giới. Vượt hành trình gian nan do ảnh hưởng chiến sự ở Trung Đông, Nguyễn Thùy Linh cũng kịp bắt nhịp, giành quyền vào tứ kết đơn nữ giải Orleans Masters tại Pháp. Tay vợt số 1 VN đã trở lại guồng quay tập luyện, sẵn sàng chinh phục giải cầu lông vô địch châu Á. Từng vươn lên hạng 17 thế giới, Nguyễn Thùy Linh đối mặt thách thức lớn bởi cần tiến sâu ở các giải quốc tế để tích lũy điểm, bảo vệ thứ hạng trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ.