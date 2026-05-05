Be tăng giá cước

Theo thông báo mới nhất, Be cho biết đây là lần điều chỉnh giá đầu tiên sau 5 năm giữ ổn định cước phí. Việc tăng giá được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho đối tác tài xế, đồng thời giúp nền tảng duy trì chất lượng dịch vụ trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt.

Cụ thể, tại TP.HCM, giá mở cửa 2 km đầu tiên của dịch vụ beBike được điều chỉnh lên 13.817 đồng, với giá mỗi km tiếp theo khoảng 4.633 đồng. Trong khi đó, dịch vụ beCar 4 chỗ có giá mở cửa 31.501 đồng, giá mỗi km dao động từ khoảng 10.779 - 11.805 đồng tùy quãng đường. Các dịch vụ khác như beCar 7, beCar Plus, beFood hay beDelivery cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Tại Hà Nội, mức giá cũng ghi nhận xu hướng tăng tương tự. Giá mở cửa beBike là 14.472 đồng cho 2 km đầu tiên, trong khi beCar 4 chỗ ở mức 31.704 đồng. Giá mỗi km tiếp theo của các dịch vụ dao động từ khoảng 4.918 đồng đối với xe máy đến hơn 13.000 đồng đối với ô tô 7 chỗ. Việc Be điều chỉnh giá diễn ra trong bối cảnh toàn ngành vận tải công nghệ chịu áp lực lớn từ chi phí nhiên liệu.

Be lý giải, phần tăng giá của Be chủ yếu được phân bổ để nâng thu nhập thực nhận của tài xế ẢNH: LN

Be cho biết, việc điều chỉnh giá cước lần này nhằm chia sẻ áp lực chi phí với đội ngũ tài xế, trong bối cảnh giá nhiên liệu và sinh hoạt tăng cao trong thời gian dài.