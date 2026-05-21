Bella Hadid mặc táo bạo, đọ sắc bên dàn mỹ nhân dự Cannes

Bella Hadid trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hôm 20.5. Cô nổi tiếng với những lần xuất hiện tại Cannes trong loạt trang phục táo bạo ẢNH: AFP

Xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim La Bataille de Gaulle: L'Age de fer thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 79, Bella Hadid trở thành tâm điểm thảm đỏ với trang phục hở bạo. Siêu mẫu 9X diện chiếc váy Haute Couture do Schiaparelli thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ một trang phục nổi tiếng của cố minh tinh Jane Birkin (huyền thoại điện ảnh Pháp có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang, được đặt tên cho dòng túi Birkin của Hermès). Thiết kế được làm bằng chất liệu xuyên thấu, dáng đuôi cá ôm sát đường cong cơ thể và phần thân trên xẻ sâu táo bạo. Bella Hadid kết hợp trang phục với kiểu tóc búi gọn tối giản, hoa tai, nhẫn kim cương.

Trang phục táo bạo của Bella Hadid dấy lên tranh luận về việc liệu cô có vi phạm quy định trang phục từ ban tổ chức liên hoan hay không. Năm nay, Liên hoan phim Cannes vẫn giữ những quy định chặt chẽ về trang phục. Trong đó, những bộ cánh quá hở hang, khoe thân lộ liễu thậm chí đến mức gần như khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ cũng như bất kỳ khu vực nào khác của liên hoan phim. Ngoài ra, những trang phục cồng kềnh, gây cản trở luồng di chuyển của khách và gây khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ngồi trong rạp đều không được phép.

Siêu mẫu 30 tuổi diện thiết kế khoe trọn đường cong nóng bỏng ẢNH: REUTERS

Thiết kế lấy cảm hứng từ trang phục từng được ngôi sao huyền thoại Jane Birkin diện vào năm 1969 ẢNH: REUTERS

Các diễn viên của phim La Bataille de Gaulle: L'Age de fer: Niels Schneider, Anamaria Vartolomei và Mathieu Kassovitz tề tựu trên thảm đỏ ra mắt tác phẩm ẢNH: REUTERS

Siêu mẫu Nga - Irina Shayk khoe nét quyến rũ trong chiếc váy lụa tối giản. Dường như những quy định trang phục nghiêm ngặt tại Cannes năm nay khiến người đẹp trở nên kín đáo hơn so với phong cách hở bạo thường ngày ẢNH: AP

Siêu mẫu Bar Refaeli diện váy đuôi cá đính kết lấp lánh khoe khéo đường cong quyến rũ ẢNH: AP

Tài tử Kevin Spacey rạng rỡ tận hưởng không khí Cannes cùng người mẫu Via Lemann sau khi dàn xếp bê bối tình dục

Ngôi sao truyền hình thực tế từ Anh - Zara Mcdermott thu hút ánh nhìn với chiếc váy trắng xẻ sâu gợi cảm. Cô gây chú ý khi xuất hiện sau vụ thành nạn nhân của một chiến dịch deepfake độc hại ẢNH: AP

Chiếc váy tua rua dáng cột giúp Ella Cervetto khoe bờ vai thon cùng đường cong gợi cảm ẢNH: REUTERS

Nữ diễn viên Ai Cập - Yasmine Sabri nổi bật trước ống kính trong bộ cánh hồng đính đá lấp lánh kết hợp trang sức đá quý ẢNH: REUTERS

Ngôi sao người Ý Elodie trong thiết kế hai dây tối giản, tôn vóc dáng mảnh mai ẢNH: REUTERS

Người mẫu Coco Rocha quyến rũ, sang trọng trong thiết kế dáng đuôi cá nổi bật với chân váy đính lông vũ ẢNH: AP



