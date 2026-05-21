Bella Hadid mặc táo bạo, đọ sắc bên dàn mỹ nhân dự Cannes

Siêu mẫu Bella Hadid gây chú ý thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hôm 20.5 (giờ địa phương) với trang phục cắt xẻ táo bạo lấy cảm hứng từ minh tinh huyền thoại Jane Birkin. Sự kiện cũng quy tụ dàn mỹ nhân: Irina Shayk, Bar Refaeli, Zara Mcdermott…
Xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim La Bataille de Gaulle: L'Age de fer thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 79, Bella Hadid trở thành tâm điểm thảm đỏ với trang phục hở bạo. Siêu mẫu 9X diện chiếc váy Haute Couture do Schiaparelli thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ một trang phục nổi tiếng của cố minh tinh Jane Birkin (huyền thoại điện ảnh Pháp có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang, được đặt tên cho dòng túi Birkin của Hermès). Thiết kế được làm bằng chất liệu xuyên thấu, dáng đuôi cá ôm sát đường cong cơ thể và phần thân trên xẻ sâu táo bạo. Bella Hadid kết hợp trang phục với kiểu tóc búi gọn tối giản, hoa tai, nhẫn kim cương.
Trang phục táo bạo của Bella Hadid dấy lên tranh luận về việc liệu cô có vi phạm quy định trang phục từ ban tổ chức liên hoan hay không. Năm nay, Liên hoan phim Cannes vẫn giữ những quy định chặt chẽ về trang phục. Trong đó, những bộ cánh quá hở hang, khoe thân lộ liễu thậm chí đến mức gần như khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ cũng như bất kỳ khu vực nào khác của liên hoan phim. Ngoài ra, những trang phục cồng kềnh, gây cản trở luồng di chuyển của khách và gây khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ngồi trong rạp đều không được phép.
