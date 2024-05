Bến Tre: Đang trộm tiền bị phát hiện, liền cướp thêm lắc vàng của nạn nhân

Ngày 28.5, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Nhựt (30 tuổi, ở xã Thạnh Ngãi) và Trần Minh Quân (31 tuổi, ở xã Thanh Tân, cùng H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm cắp, cướp tài sản.

Nguyễn Minh Nhựt B.B.

Tại cơ quan công an, Quân và Nhựt cùng thừa nhận, tối 26.5, Nhựt điều khiển xe máy chở Quân đến TT.Tiên Thủy, H.Châu Thành với ý đồ trộm tài sản. Khi đến trước một nhà dân ở ấp Tiên Đông Thượng, thấy cửa mở, chủ nhà đang ngủ, Quân đứng ngoài cảnh giới để Nhựt lẻn vào lấy trộm số tiền hơn 50 triệu đồng và nhiều nữ trang khác.

Khi Nhựt đang trộm xe máy thì chủ nhà phát hiện và truy hô. Lúc này, Nhựt liền lao lại đánh chủ nhà và cướp giật thêm 1 lắc vàng trước khi lên xe của Quân cùng nhau tẩu thoát.

Trần Minh Quân B.B

Nhận được tin báo về vụ trộm, Đội hình sự Công an H.Châu Thành và Công an TT.Tiên Thủy đã khẩn trương truy bắt nghi phạm và bắt được Nguyễn Minh Nhựt vào rạng sáng 27.5. Sau đó, Trần Minh Quân đã đến Công an H.Châu Thành (Bến Tre) đầu thú vào sáng 28.5.