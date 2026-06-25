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Đời sống Cộng đồng

Bên trong khu cầy vằn sơ sinh quý hiếm: Vì sao cầy mẹ phải tách khỏi con?

Dương Lan
Dương Lan
Trong khu bảo tồn động vật hoang dã, 4 cầy vằn sơ sinh quý hiếm đang được nhân viên cứu hộ chăm sóc bằng sữa công thức. Việc phải tách khỏi mẹ ngay sau sinh xuất phát từ một lý do đặc biệt liên quan đến tập tính của loài này.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cho biết 4 con cầy vằn non (3 con đực, 1 con cái) nằm trong chương trình sinh sản bảo tồn cầy vằn quý hiếm của trung tâm. Từ những con cầy non mới lọt lòng cần được chăm sóc và bú bình nhiều lần mỗi ngày, sau 1 tháng rưỡi, chúng đã phát triển khỏe mạnh. 

Bên trong khu cầy vằn sơ sinh: Vì sao cầy mẹ không được ở cùng con? - Ảnh 1.

Những con cầy vằn con đang tập ăn trái cây

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Trên tay nhân viên cứu hộ, những con cầy vằn nhỏ xíu chăm chú bú từng giọt sữa từ bình chuyên dụng. Đôi mắt đen láy mở to, chiếc mũi nhỏ liên tục cử động như đang cảm nhận sự an toàn khi được nhân viên cứu hộ chăm sóc. Chúng cũng bắt đầu bước sang giai đoạn tập làm quen với thức ăn rắn. 

"Bên cạnh sữa, thực đơn hằng ngày của chúng đã có thêm nhiều món mới như trái cây, côn trùng và giun. Tuy nhiên, sữa công thức vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng ở thời điểm hiện tại vì vậy các bé cầy vằn sẽ cần thêm khoảng 1 tháng nữa để cai sữa hoàn toàn trước khi chính thức chuyển sang chế độ ăn một bữa một ngày", đại diện Save Vietnam's Wildlife chia sẻ. 

Bên trong khu cầy vằn sơ sinh: Vì sao cầy mẹ không được ở cùng con? - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ cho cầy vằn con bú sữa

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cũng theo đại diện Save Vietnam's Wildlife, nhân viên cứu hộ đang tạm thời tách mẹ của những con cầy vằn này sang khu khác. Mẹ của chúng có biểu hiện căng thẳng sau sinh, nếu để chung mẹ sẽ dễ cắn và làm tổn thương chúng. 

"Bên cạnh đó, việc hạn chế tối đa tác động của con người đến cầy vằn con cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đối với cầy vằn, nếu mẹ phát hiện tác động của con người lên con non, chúng có thể cắn các con của nó hoặc cõng đi chỗ khác. Vì lý do này, chúng tôi luôn hạn chế tối đa việc con người tiếp xúc với cầy vằn con", đại diện Save Vietnam's Wildlife nói. 

Bên trong khu cầy vằn sơ sinh: Vì sao cầy mẹ không được ở cùng con? - Ảnh 3.

Cầy vằn con hiện phát triển tốt, khỏe mạnh dù không được ở với mẹ

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Cầy vằn có tên khoa học là Chrotogale owstoni, đây là loài thú ăn thịt nhỏ và có giá trị sinh thái cao, tuy nhiên lại cực quý hiếm ngoài tự nhiên. Cầy vằn nằm trong nhóm nguy cấp của Sách đỏ IUCN năm 2016, được xếp vào danh sách loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và danh sách IB của Nghị định 84/2021/NĐ-CP. 

Bên trong khu cầy vằn sơ sinh: Vì sao cầy mẹ không được ở cùng con? - Ảnh 4.

Cầy vằn con chăm chỉ bú bình

ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Đây là một trong những loài có phạm vi phân bố nhỏ nhất trong nhóm thú ăn thịt nhỏ ở châu Á; chỉ tìm thấy ở Việt Nam, Lào và một phần rất nhỏ ở miền Nam Trung Quốc. Mặc dù hành vi săn bắt, buôn bán trái phép cầy vằn có thể bị khởi tố hình sự nhưng những năm gần đây tình trạng này vẫn diễn ra. Vì vậy, cần phải có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với các hoạt động săn bắt bằng bẫy, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác tuần tra bảo vệ rừng.

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