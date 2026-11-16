Bệnh gan: Đừng chủ quan chỉ vì men gan bình thường

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Bách Khoa, Trưởng Khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, gan có khả năng gây bệnh trong âm thầm. Một người có thể không có triệu chứng cho đến khi tình trạng bệnh đã trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, việc chủ động kiểm tra và phát hiện bệnh sớm là rất quan trọng.

Trẻ tuổi, khỏe mạnh, bất ngờ phát hiện mắc viêm gan B

Anh Huy Hiệp (44 tuổi, ở TP.HCM) tình cờ phát hiện mắc viêm gan B nhờ khám sức khỏe định kỳ tại công ty vào khoảng năm 2004. Trước đó, anh không hề có triệu chứng gì, vẫn khỏe mạnh và đi làm bình thường.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Bách Khoa, xét nghiệm men gan giống như một bức ảnh được chụp tại một thời điểm. Hôm nay kết quả bình thường nhưng vài tháng sau có thể tăng

ẢNH: NHƯ QUYÊN

Ban đầu, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng. Sau đó, anh được xác định mắc viêm gan B nhưng chưa cần can thiệp bằng thuốc, chỉ theo dõi định kỳ. Tới tháng 12.2024, anh mới bắt đầu dùng thuốc điều trị.

"Từ khi phát hiện bệnh, tôi sống lành mạnh hẳn, bơi lội và đá bóng thường xuyên, kiêng rượu bia. Hiện tại, bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của tôi tương đối ổn định, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị và theo dõi thêm khoảng 1 - 2 năm nữa", anh Hiệp chia sẻ.

Tương tự, chị Trúc Linh (18 tuổi, ở Vĩnh Long), cũng vô tình phát hiện chỉ số men gan tăng rất cao, khoảng 300 - 400 U/L, khi đi khám sức khỏe tổng quát cùng người thân gần 4 tháng trước.

Chị Linh sau đó được chẩn đoán mắc viêm gan B mạn tính. Do còn trẻ, sức khỏe vẫn bình thường nên chị không tin rằng mình mắc bệnh nặng, ban đầu không đồng ý điều trị. Sau khi được bác sĩ giải thích và thuyết phục nhiều lần, cuối cùng, chị đồng ý tái khám và điều trị theo hướng dẫn.

Bác sĩ Bách Khoa, người trực tiếp điều trị cho chị Linh, chia sẻ: "Trong tuần đầu tiên điều trị, men gan của người bệnh tiếp tục tăng, từ khoảng 300 lên 600U/L. Đáng nói, người bệnh vẫn khỏe mạnh, không vàng da và các chỉ số chức năng gan vẫn bình thường. Có thể người bệnh đang trải qua một đợt bùng phát viêm gan B mạn tính, tức tình trạng tổn thương tế bào gan vẫn tiếp tục diễn ra nên men gan chưa giảm ngay. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh, không nên chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh của người bệnh tại thời điểm đó".

Men gan "bình thường" chưa chắc gan khỏe

Viêm gan B có thể gây ung thư gan ngay cả khi người bệnh chưa bị xơ gan, đặc biệt có nguy cơ bùng phát mạnh khi hệ miễn dịch suy yếu ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bác sĩ Khoa cho biết, AST và ALT là hai loại men được tạo ra chủ yếu bởi gan hằng ngày với số lượng bình thường. Khi tế bào gan bị tổn thương, chẳng hạn do virus, rượu bia, thuốc hoặc mỡ tích tụ trong gan, các men này sẽ thoát vào máu và làm chỉ số xét nghiệm tăng lên.

Tuy nhiên, AST và ALT chỉ phản ánh tình trạng tổn thương tế bào gan tại thời điểm lấy máu, không cho biết người bệnh có nhiễm virus viêm gan, gan đã xơ hóa đến mức nào hay chức năng gan còn tốt hay không. Muốn đánh giá đầy đủ cần thực hiện thêm các xét nghiệm phù hợp.

"Khi men gan tăng, nghĩa là gan đang có vấn đề và cần được kiểm tra. Tuy vậy, men gan bình thường chưa đủ để kết luận gan hoàn toàn khỏe mạnh. Ngay cả khi gan xơ hóa nặng, men gan vẫn có thể không tăng", bác sĩ Khoa nói.

Từ đó, bác sĩ lưu ý người dân không nên chủ quan khi kết quả men gan "bình thường" tại một thời điểm. Ngoài chỉ số xét nghiệm, người dân cần biết những bệnh gan nào có thể âm thầm tiến triển, từ đó chủ động quan tâm và kiểm tra sức khỏe gan toàn diện để phòng bệnh.