Mầm bông cải xanh và bông cải xanh: Bộ đôi có lợi cho sức khỏe gan

Bác sĩ Hsu Chia-shan, chuyên gia y học chức năng tại Đài Loan (Trung Quốc), khuyến nghị kết hợp mầm Bông cải xanh và bông cải xanh trong thực đơn, theo The Standard.

Mầm bông cải xanh và bông cải xanh chứa chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe tổng thể, hỗ trợ sức khỏe gan ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Mầm bông cải xanh chứa hợp chất chống oxy hóa

Mầm bông cải xanh thường được thu hoạch sau khoảng 3 - 5 ngày nảy mầm. Loại rau này chứa glucoraphanin, tiền chất mà cơ thể có thể chuyển hóa thành sulforaphane. Hàm lượng glucoraphanin trong mầm có thể cao hơn nhiều lần so với bông cải xanh trưởng thành.

Sulforaphane được nghiên cứu về khả năng kích hoạt các con đường bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Một số nghiên cứu cũng gợi ý hợp chất này có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe gan. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại chưa đủ để khẳng định ăn mầm bông cải xanh có thể điều trị gan nhiễm mỡ hoặc thay thế phương pháp điều trị y tế.

Mầm bông cải xanh có thể dùng trong salad hoặc xay cùng trái cây thành sinh tố. Nếu ăn sống, cần rửa sạch và bảo đảm an toàn thực phẩm vì mầm sống có nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao hơn một số loại rau được nấu chín.

Bông cải xanh bổ sung chất xơ và hợp chất thực vật

Bông cải xanh trưởng thành cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật. Chất xơ hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, giúp duy trì việc đi tiêu đều đặn và góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Loại rau này còn chứa indole-3-carbinol (I3C), hợp chất được nghiên cứu về ảnh hưởng đến một số enzyme tham gia quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu trên người để xác định rõ vai trò của hợp chất này đối với chức năng gan.

Có thể hấp bông cải xanh trong vài phút để rau vừa chín tới, giữ được độ giòn và hạn chế thất thoát một số dưỡng chất. Nên kết hợp rau họ cải với các nhóm thực phẩm khác thay vì chỉ tập trung vào một loại rau.

Đối với người mắc gan nhiễm mỡ hoặc bệnh gan mạn tính, ăn rau xanh là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh, không phải biện pháp điều trị riêng biệt. Kiểm soát cân nặng khi cần thiết, vận động thường xuyên, hạn chế rượu bia và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ vẫn là những yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan.