Bông cải xanh: Hấp hay luộc tốt hơn để giữ chất có tiềm năng chống ung thư?

Dưới đây là một vài lý do vì sao các chuyên gia gợi ý nên hấp bông cải xanh thay vì các phương pháp chế biến khác, theo EatingWell.

Hấp nhanh giúp hỗ trợ hình thành sulforaphane

Theo bà Alison Tierney, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về ung thư (Mỹ), bông cải xanh không chứa sẵn sulforaphane mà chứa các thành phần cần thiết để tạo ra sulforaphane, gồm tiền chất glucoraphanin và enzyme myrosinase.

Nếu muốn tối ưu lượng sulforaphane trong mỗi khẩu phần, cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng. Bà Tierney cho biết nên hấp khoảng 1 - 3 phút, đến khi rau chuyển sang màu xanh tươi nhưng vẫn giữ được độ giòn.

Sulforaphane được tạo ra từ các tiền chất trong bông cải xanh, đang được nghiên cứu về các tác động tiềm năng liên quan đến ung thư ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bà Natalie Ledesma, thạc sĩ - chuyên gia dinh dưỡng ung thư (Mỹ), lưu ý: “Thời gian là yếu tố then chốt. Myrosinase nhạy cảm với nhiệt, vì vậy nếu hấp quá lâu hoặc sử dụng nhiệt độ quá cao, hoạt tính của enzyme có thể giảm đáng kể”.

Hấp là một trong những phương pháp chế biến bông cải xanh nhẹ nhàng và nhanh chóng, giúp bảo toàn nhiều enzyme myrosinase hơn. Nhờ đó, cơ thể có điều kiện tạo ra nhiều sulforaphane hơn so với một số phương pháp nấu lâu hoặc sử dụng nhiệt độ cao.

Giúp bảo toàn các dưỡng chất quan trọng

So với luộc, phương pháp hấp giúp rau ít tiếp xúc trực tiếp với nước hơn, qua đó có thể hạn chế sự thất thoát một số vitamin và hợp chất thực vật hòa tan trong nước.

Chẳng hạn, bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C đáng kể. Vitamin C có vai trò hỗ trợ hệ miễn dịch, có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do - một quá trình có liên quan đến sự phát triển của một số loại ung thư.

Tuy nhiên, vitamin C tan trong nước. Do đó nếu luộc bông cải xanh càng lâu, lượng vitamin có thể thất thoát càng nhiều. Hấp nhanh có thể giúp giữ lại nhiều vitamin C hơn trong một số điều kiện chế biến. Dù vậy, lượng dưỡng chất còn lại vẫn phụ thuộc vào thời gian nấu, nhiệt độ và cách chế biến cụ thể.

Nhìn chung, bông cải xanh vẫn là thực phẩm giàu dưỡng chất dù được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Sulforaphane đang được nghiên cứu về tiềm năng sinh học liên quan đến ung thư, nhưng không nên xem việc ăn bông cải xanh hấp là biện pháp đã được chứng minh có thể trực tiếp phòng ngừa ung thư.

Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn đa dạng, thường xuyên bổ sung rau họ cải và lựa chọn cách chế biến phù hợp.