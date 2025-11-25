Chuyên gia dinh dưỡng chỉ cách chế biến bông cải xanh tốt nhất

Rau có khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng gan và giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Kết luận được rút ra từ nghiên cứu đăng trên Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy cắt nhỏ và xào nhanh bông cải xanh có thể giúp tăng lượng sulforaphane.

Tác động của nhiệt độ lên chất dinh dưỡng

Việc ăn bông cải xanh sống hoặc xào nhanh là lựa chọn tốt nhất để giữ trọn các chất chống oxy hóa.

Việc nấu chín bông cải xanh có thể ức chế enzyme myrosinase, enzyme cần thiết để hình thành sulforaphane. Phương pháp nấu lâu và nhiệt cao làm giảm mạnh lượng chất chống oxy hóa này, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Bà Stephani Johnson, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên Trường Y tế Rutgers (Mỹ), khẳng định việc nấu quá kỹ làm giảm hàm lượng sulforaphane và các dưỡng chất quan trọng khác trong bông cải xanh.

Cách nấu bông cải xanh tốt nhất

Xào nhanh bông cải xanh ở nhiệt độ vừa phải giúp hạn chế hoạt động enzyme myrosinase bị nhiệt phá hủy. Nhờ đó, lượng sulforaphane trên đĩa được giữ ở mức cao.

Việc cắt nhỏ bông cải xanh thành từng bông nhỏ khoảng 90 phút trước khi xào giúp tạo ra lượng sulforaphane cao nhất.

Bà Stephani Johnson giải thích việc cắt nhỏ kích hoạt enzyme myrosinase, giúp chuyển glucoraphanin thành sulforaphane trước khi enzyme bị nhiệt phá hủy.

Bà Johnson cho biết các kỹ thuật chuẩn bị như cắt nhỏ trước khi nấu và xào nhanh đóng vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa lợi ích sức khỏe từ bông cải xanh.

Lợi ích của sulforaphane

Sulforaphane là hợp chất tự nhiên trong các loại rau như bông cải xanh, bắp cải tí hon, súp lơ và cải xoăn.

Bà Stephani Johnson cho biết sulforaphane kích thích cơ thể tạo enzyme chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa.

Chất chống oxy hóa này còn hỗ trợ phòng ngừa ung thư bằng cách loại bỏ các chất gây hại, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, giảm viêm, stress oxy hóa.

Sulforaphane cũng giúp gan thải độc hiệu quả và duy trì sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện huyết áp.

Những lợi ích khác của bông cải xanh

Bông cải xanh giàu vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, K, A, kali, magie, canxi và sắt. Loại rau này cũng cung cấp nhiều chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời chứa các chất chống oxy hóa mạnh như sulforaphane, lutein và zeaxanthin.

Bà Johnson nhấn mạnh bông cải xanh rất tốt cho cơ thể. Nó calo, giàu chất xơ và là thực phẩm lành mạnh.