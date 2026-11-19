Gan có thể bị tổn thương trong thời gian dài mà không gây đau

Một trong những lý do khiến bệnh gan khó được phát hiện sớm là phần lớn bệnh lý ở giai đoạn đầu không gây ra triệu chứng rõ ràng, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết nhiều loại bệnh gan không có biểu hiện đáng chú ý trong giai đoạn đầu. Khi các triệu chứng xuất hiện, gan có thể đã bị tổn thương trong một thời gian dài, thậm chí hình thành mô sẹo.

Gan có thể bị tổn thương âm thầm qua thời gan trước khi xuất hiện triệu chứng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Bản thân mô gan không có nhiều đầu dây thần kinh cảm nhận đau. Cảm giác đau thường xuất hiện khi bao gan, tức lớp màng bao quanh cơ quan này, bị căng kéo giãn, chẳng hạn do gan sưng to. Vì vậy, một người có thể mắc viêm gan mạn tính, gan nhiễm mỡ hoặc xơ hóa gan mà không bị đau vùng bụng trên bên phải, ngay vị trí của gan.

Nhiều bệnh gan tiến triển âm thầm trước khi xuất hiện triệu chứng

Nhiều bệnh lý về gan tồn tại trong nhiều năm mà không gây triệu chứng. Người bệnh vẫn sinh hoạt, ăn uống và làm việc bình thường, nhưng các tế bào gan đang chịu tổn thương, bác sĩ Mohammad Almeqdadi, chuyên khoa gan mật và ghép gan tại trung tâm y khoa Tufts Medical Center (Mỹ), cho biết.

Gan nhiễm mỡ là một ví dụ điển hình. Bệnh xảy ra khi mỡ tích tụ quá mức trong tế bào gan, thường xuất hiện ở người thừa cân, béo phì, kháng insulin, tiểu đường loại 2 và rối loạn lipid máu. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu tình trạng tích tụ mỡ đi kèm viêm kéo dài, gan sẽ hình thành mô sẹo, tiến triển thành xơ gan và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Viêm gan B và C mạn tính cũng là những bệnh lý dễ bị bỏ qua. Virus tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không gây đau hoặc biểu hiện gì. Trong thời gian đó, tình trạng viêm kéo dài làm tổn thương tế bào gan, thúc đẩy hình thành mô sẹo và làm tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Những dấu hiệu cảnh báo gan đã bị tổn thương đáng kể

Mặc dù bệnh gan thường diễn tiến âm thầm, khi chức năng gan suy giảm hoặc biến chứng xuất hiện, cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu bất thường. Vàng da và vàng mắt là những dấu hiệu đáng chú ý. Người bệnh cũng có thể nhận thấy nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu hoặc ngứa da kéo dài.

Mệt mỏi và suy nhược kéo dài cũng xuất hiện ở nhiều người mắc bệnh gan mạn tính. Một số người ăn uống kém, buồn nôn, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc giảm khối lượng cơ, theo Medical News Today.