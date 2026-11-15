5 thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến gan nhiễm mỡ

Bác sĩ Jaya Agarwal, Bệnh viện Amrita, Faridabad (Ấn Độ), cho biết bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp gan nhiễm mỡ không có tiền sử uống rượu. Không ít người trẻ, có vẻ ngoài khỏe mạnh chỉ tình cờ phát hiện bệnh khi khám sức khỏe định kỳ.

Theo bác sĩ Agarwal, bệnh có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, từ tích tụ mỡ đến viêm gan, xơ hóa và xơ gan. Dưới đây là 5 thói quen cần lưu ý, theo Times of India.

Một số thói quen hằng ngày như ăn tối quá muộn, uống nhiều nước ép trái cây, ngồi lâu hay ngủ không đủ giấc có thể góp phần làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ Ảnh: P.H tạo từ AI

Ăn tối muộn, ăn no rồi đi ngủ ngay

Ăn một bữa lớn sát giờ ngủ dễ khiến cơ thể nạp quá nhiều năng lượng, nhất là khi bữa ăn có nhiều đồ ngọt và tinh bột tinh chế. Nếu tình trạng dư năng lượng kéo dài, nguy cơ tích tụ mỡ trong gan cũng tăng lên.

Thay vì ăn quá no vào buổi tối, nên lựa chọn bữa ăn cân bằng, kiểm soát khẩu phần và tránh đi ngủ ngay sau khi ăn. Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa tối cũng là cách giúp duy trì vận động.

Coi nước ép trái cây là thức uống lành mạnh

Nước ép trái cây thường ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả. Nếu sử dụng loại nước ép có thêm đường hoặc uống với lượng lớn, cơ thể có thể nạp thêm nhiều năng lượng mà không tạo cảm giác no tương ứng.

Thói quen này kéo dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Vì vậy, nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả, hạn chế nước ép thêm đường và chọn nước lọc làm thức uống chính.

Tập thể dục nhưng ngồi suốt cả ngày

Một buổi đi bộ hay tập thể dục vào buổi sáng không thể bù đắp hoàn toàn cho nhiều giờ ngồi liên tục trong ngày.

Ít vận động kéo dài có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý đường và chất béo. Khi đó, nguy cơ tích tụ mỡ trong gan cũng có thể tăng.

Để hạn chế tác động này, nên thường xuyên đứng dậy, đi lại hoặc vận động nhẹ giữa các khoảng thời gian làm việc. Chia nhỏ thời gian ngồi bằng những quãng đi bộ ngắn cũng giúp duy trì hoạt động thể chất trong ngày.

Thường xuyên chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm

Thiếu ngủ kéo dài có thể làm rối loạn các hormone điều hòa cảm giác đói, đường huyết và quá trình chuyển hóa. Những thay đổi này có liên quan đến nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Người trưởng thành nên duy trì thời gian ngủ khoảng 7 - 9 tiếng mỗi đêm, đồng thời giữ giờ đi ngủ và thức dậy tương đối ổn định.

Nghĩ cân nặng bình thường đồng nghĩa gan khỏe

Thân hình mảnh mai không bảo đảm gan không tích tụ mỡ. Một số người có cân nặng bình thường vẫn có thể tích tụ mỡ nội tạng và gặp tình trạng kháng insulin, từ đó làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Theo bác sĩ Agarwal, các rối loạn chuyển hóa có thể âm thầm xuất hiện ngay cả ở người trông khỏe mạnh. Vì vậy, ngoài cân nặng, cần chú ý vòng eo, đường huyết và mỡ máu. Bệnh gan nhiễm mỡ cũng thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Làm gì để bảo vệ gan?

Gan nhiễm mỡ ở giai đoạn sớm có thể cải thiện nếu người bệnh điều chỉnh lối sống phù hợp. Những việc nên duy trì gồm vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng, hạn chế đồ uống và thực phẩm nhiều đường, kiểm soát cân nặng và ngủ đủ giấc.

Người mắc tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc có tình trạng béo bụng nên chủ động kiểm tra sức khỏe và trao đổi với bác sĩ về việc đánh giá nguy cơ gan nhiễm mỡ. Không nên đợi đến khi xuất hiện triệu chứng mới quan tâm đến sức khỏe lá gan.