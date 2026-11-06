Điều gì xảy ra với gan khi bạn dùng nghệ mỗi ngày?

Tuy nhiên, việc sử dụng nghệ không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích nếu bạn dùng quá nhiều. Đặc biệt, các sản phẩm bổ sung nghệ và curcumin có thể gây ra những tác động không mong muốn đối với gan, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Dùng quá nhiều nghệ có thể gây hại cho gan

Các sản phẩm bổ sung nghệ hoặc curcumin có thể gây tổn thương gan, dù trường hợp này không phổ biến.

Mạng lưới Nghiên cứu Tổn thương gan do thuốc (DILIN) ghi nhận 10 trường hợp tổn thương gan trong số 2.392 ca nghi ngờ được khảo sát giai đoạn 2004 - 2022. Người bệnh sử dụng sản phẩm chứa nghệ trung bình 86 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. Các biểu hiện thường gặp gồm vàng da, đau bụng và buồn nôn.

Phần lớn trường hợp liên quan đến việc sử dụng curcumin liều cao. Một số sản phẩm còn bổ sung piperine hoặc chất béo nhằm tăng khả năng hấp thu curcumin vào máu. Tuy nhiên, việc tăng hấp thu cũng có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan.

Nghệ và curcumin khác nhau thế nào?

Nghệ là gia vị có màu vàng. Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ, chỉ chiếm khoảng 3% thành phần của củ. Vì vậy, các sản phẩm bổ sung curcumin cô đặc thường chứa hàm lượng cao hơn nghệ thông thường.

Nghệ và curcumin có thể xuất hiện dưới dạng viên nang, bột, trà hoặc cồn thuốc. Một số sản phẩm bổ sung piperine để tăng khả năng hấp thu.

Nghệ thường xuất hiện trong các món ăn và được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe ẢNH: NGUYỄN VY TẠO TỪ CHATGPT

Nghệ có thể hỗ trợ sức khỏe gan

Curcumin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Những tác dụng này có thể giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm, vốn góp phần gây bệnh gan nhiễm mỡ.

Curcumin cũng có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm và hỗ trợ điều hòa enzyme gan.

Một phân tích trên tạp chí Complementary Therapies in Medicine vào năm 2022 ở hơn 1.000 người ghi nhận curcumin giúp cải thiện enzyme gan, giảm tích tụ mỡ trong gan, cholesterol toàn phần và chỉ số BMI ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Sử dụng bao nhiêu nghệ là phù hợp?

Các nghiên cứu thường sử dụng nghệ với liều 500 - 2.000 mg mỗi ngày. Một số dữ liệu cho thấy chế phẩm nghệ thông thường có thể dung nạp tốt ở mức 1.500 mg mỗi ngày trong tối đa 3 tháng. Curcumin hàm lượng cao cũng có thể an toàn khi sử dụng trong thời gian ngắn, tùy liều lượng và cơ địa.

Tuy nhiên, liều curcumin trên 8 g mỗi ngày không được khuyến nghị do có thể gây tác dụng phụ. Một số nghiên cứu còn ghi nhận liều dưới 500 mg mỗi ngày có thể cải thiện men gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nghệ dùng làm gia vị trong món ăn, thức uống thường an toàn với lượng vừa phải. Ngược lại, thực phẩm bổ sung chứa curcumin hàm lượng cao cần được sử dụng thận trọng. Người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn, không tự ý tăng liều và tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi có bệnh gan hoặc đang dùng thuốc.

Người mắc bệnh gan, viêm gan hoặc tắc nghẽn đường mật nên tránh tự dùng nghệ và curcumin bổ sung.

Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc dự định mang thai nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng. Người đang dùng thuốc có nguy cơ gây tổn thương gan, chẳng hạn acetaminophen, cũng cần thận trọng.