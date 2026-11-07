Tìm ra liều 'thuốc ngủ' hiệu quả từ 10 phút đi bộ đúng cách

Vận động 10 phút mỗi ngày có thể cải thiện giấc ngủ

Nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Texas (Mỹ) thực hiện, đăng trên tạp chí Journal of Physical Activity & Health. Những người tham gia được đeo thiết bị theo dõi hoạt động thể chất trong nhiều tháng để đánh giá mối liên quan giữa tần suất vận động và chất lượng giấc ngủ.

Kết quả cho thấy những người vận động thường xuyên hơn, đặc biệt là duy trì hoạt động thể chất hằng ngày, có xu hướng ngủ tốt hơn. Đáng chú ý, chỉ khoảng 10 phút vận động ở cường độ trung bình đến mạnh mỗi ngày, chẳng hạn đi bộ nhanh, cũng có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ, theo trang tin y khoa News Medical.

Vận động 10 phút mỗi ngày có thể cải thiện giấc ngủ Ảnh: P.H tạo từ AI

Vận động cường độ trung bình đến mạnh là những hoạt động khiến nhịp tim và nhịp thở tăng lên, nhưng người tập vẫn có thể nói chuyện. Mức độ gắng sức tương đương khoảng 6/10.

Ngay cả những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ thường xuyên, đứng dậy vận động sau thời gian ngồi lâu cũng có thể góp phần cải thiện giấc ngủ và tâm trạng vào ngày hôm sau.

Ngủ sâu hơn, tinh thần và năng lượng tốt hơn

Những người duy trì vận động thường xuyên cũng ghi nhận mức năng lượng cao hơn và ít căng thẳng hơn. Tác giả chính của nghiên cứu, nhà nghiên cứu Chris Corral, thuộc Đại học Texas, cho biết nhóm nghiên cứu nhận thấy thời gian ngủ sâu kéo dài hơn có liên quan đến tâm trạng tốt hơn và mức năng lượng cao hơn vào ngày hôm sau.

Theo chuyên gia Corral, giấc ngủ sâu, đặc biệt ở giai đoạn đầu của đêm, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của cơ thể sau những áp lực thể chất và tinh thần trong ngày.

Trong khi ngủ, não bộ củng cố và lưu trữ ký ức, đồng thời thực hiện các quá trình loại bỏ chất thải chuyển hóa. Vì vậy, giấc ngủ chất lượng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ và tinh thần.

Đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư Benjamin Baird, cùng chuyên gia Chris Corral nhấn mạnh lợi ích của việc duy trì vận động hằng ngày. Đi bộ nhanh trong khoảng 10 phút là một lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện, đặc biệt với những người không có nhiều thời gian tập luyện.

Thông điệp từ nghiên cứu là không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao hoặc kéo dài mới có lợi. Duy trì vận động đều đặn, bắt đầu từ những khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, cũng có thể góp phần cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.