Bác sĩ: Đi bộ gặp các dấu hiệu này thì cần lưu ý

Nếu những dấu hiệu sau xuất hiện khi đi bộ và ngày càng nghiêm trọng, thì đó có thể là cảnh báo tim mạch đang gặp vấn đề:

Đau hoặc tức ngực khi đi bộ

Đau hoặc tức ngực khi đi bộ có thể là dấu hiệu của đau thắt ngực, một triệu chứng thường gặp ở người mắc bệnh động mạch vành. Đây là tình trạng các động mạch cung cấp máu cho tim bị thu hẹp, khiến cơ tim không nhận đủ ô xy để duy trì hoạt động, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu xuất hiện đau hoặc tức ngực khi đi bộ, người mắc cần dừng vận động ngay, không cố đi tiếp để hoàn thành quãng đường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nguyên nhân phổ biến là xơ vữa động mạch. Theo thời gian, cholesterol và mảng bám tích tụ trong thành động mạch, hình thành những mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch và cản trở dòng máu lưu thông. Khi đi bộ nhanh, leo dốc hoặc leo cầu thang, tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu đến các cơ quan. Nếu lượng máu cung cấp không đáp ứng được nhu cầu của cơ tim, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác đau, đè nặng, bóp nghẹt hoặc căng tức ở ngực.

Khó thở bất thường khi đi bộ

Thở nhanh hơn khi đi bộ là phản ứng bình thường của cơ thể, nhất là khi tăng tốc độ hoặc đi lên dốc. Tuy nhiên, nếu chỉ đi bộ một quãng ngắn với tốc độ chậm mà đã cảm thấy hụt hơi, khó thở hoặc phải dừng lại để nghỉ, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về tim.

Một trong những nguyên nhân là do suy tim. Đây là tình trạng tim không còn khả năng bơm máu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Khi chức năng bơm máu bị giảm, máu ứ lại trong các mạch máu dẫn về tim, làm tăng áp lực ở các mạch máu ở phổi. Dịch sẽ tích tụ trong mô phổi, cản trở quá trình trao đổi ô xy và khiến người bệnh khó thở.

Tim đập nhanh hoặc nhịp không đều

Khi đi bộ, nhịp tim thường tăng lên để đưa nhiều máu và ô xy hơn đến các cơ quan. Đây là phản ứng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu tim đột ngột đập rất nhanh, đập mạnh, bỏ nhịp hoặc lúc nhanh lúc chậm bất thường, người bệnh cần chú ý đến khả năng rối loạn nhịp tim, bác sĩ Larry Jackson, chuyên gia điện sinh lý tim và điều trị các rối loạn nhịp tim, tại Trường Y khoa Đại học Duke (Mỹ) cho biết.

Rối loạn nhịp tim xảy ra khi các tín hiệu điện điều khiển hoạt động co bóp của tim bị bất thường. Tình trạng này khiến tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc không đều. Một số dạng rối loạn nhịp tim ít gây nguy hiểm, nhưng những dạng khác lại làm giảm khả năng bơm máu và tăng nguy cơ biến chứng.

Chóng mặt, choáng váng

Đang đi bộ nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng, mất thăng bằng, mắt tối sầm hoặc có cảm giác sắp ngất là những biểu hiện không nên chủ quan ở người trên 50 tuổi. Trong một số trường hợp, nguyên nhân có thể do lưu lượng máu đến não bị suy giảm.

Khi xuất hiện cảm giác choáng váng, người bệnh nên dừng đi bộ, ngồi hoặc nằm xuống ở vị trí an toàn để tránh té ngã. Nếu triệu chứng tái diễn, cần đi khám để tìm nguyên nhân thay vì tiếp tục vận động như bình thường, theo Medical News Today (Anh).