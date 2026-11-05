Đi bộ với sải chân dài hay ngắn tốt hơn cho khớp gối?

Sải chân ngắn giúp giảm áp lực lên khớp gối

Khi đi bộ, mỗi lần bàn chân chạm đất, khớp gối phải tiếp nhận và phân phối lực tác động từ trọng lượng cơ thể. Nếu bước quá dài, bàn chân sẽ tiếp đất ở vị trí xa về phía trước. Điều này làm thay đổi trọng tâm chịu lực của chân, khiến khớp gối phải chịu tải trọng lớn hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đi bộ với sải chân ngắn hơn sẽ tạo ít áp lực lên khớp gối so với đi bộ với sải chân dài ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Orthopaedic Research đã phân tích dáng đi của 20 người trưởng thành, gồm 10 người có cân nặng bình thường và 10 người béo phì. Kết quả cho thấy đi bộ với bước chân ngắn hơn giúp giảm một số lực tác động lên khớp gối.

Người bị thoái hóa khớp gối nên điều chỉnh sải chân

Đối với người bị thoái hóa khớp gối, đặc biệt là thoái hóa ở khoang trong khớp gối, điều chỉnh độ dài bước chân sẽ giúp giảm một phần áp lực cơ học lên vùng khớp bị tổn thương.

Dù rút ngắn sải chân là biện pháp hỗ trợ cho người bị thoái hóa khớp gối. Tuy nhiên, không nên tự ý thay đổi dáng đi quá nhiều. Nếu thường xuyên đau khi đi bộ, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia vật lý trị liệu để được hướng dẫn.

Cách điều chỉnh bước chân để bảo vệ đầu gối

Để hạn chế áp lực không cần thiết lên khớp gối, người đi bộ nên tránh đưa bàn chân ra quá xa phía trước cơ thể. Thay vào đó, hãy duy trì bước chân vừa phải, để bàn chân tiếp đất ở vị trí tương đối gần cơ thể và giữ chuyển động nhịp nhàng. Nếu thường xuyên cảm thấy đầu gối căng hoặc đau khi bước dài, hãy thử rút ngắn sải chân lại một ít và theo dõi phản ứng của khớp.

Ngoài ra, người mới tập đi bộ hoặc người có vấn đề về đầu gối nên bắt đầu tập với tốc độ vừa phải. Khi cơ thể đã thích nghi thì người tập hãy tăng dần thời gian và cường độ. Hơn nữa, nên chọn loại giày vừa chân, có độ ổn định và khả năng nâng đỡ bàn chân tốt.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Nếu thường xuyên đau đầu gối khi đi bộ, người mắc nên chú ý đến vị trí đau, thời điểm xuất hiện và những hoạt động khiến triệu chứng trở nên khó chịu hơn. Chẳng hạn, đau phía trước đầu gối có thể do đến hội chứng đau bánh chè - đùi, trong khi đau ở mặt trong khớp thường gặp ở người bị thoái hóa khớp gối khoang trong.

Khi xuất hiện triệu chứng khó chịu, người mắc hãy thử giảm tốc độ, điều chỉnh bước chân và rút ngắn quãng đường đi. Đặc biệt, nếu đầu gối sưng nhiều, nóng đỏ, đau dữ dội, không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể hoặc khó gập, duỗi khớp, người bệnh cần đi khám, theo Healthline.