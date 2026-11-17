Bệnh gan nào có thể âm thầm tồn tại dù chỉ số men gan vẫn bình thường?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Bách Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết gan có khả năng bù trừ rất tốt. Một số bệnh gan thường gặp có thể tiến triển âm thầm dù men gan vẫn bình thường hoặc chỉ tăng nhẹ, gồm:

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Bách Khoa giải thích tình trạng bệnh cho người bệnh ẢNH: NHƯ QUYÊN

Viêm gan B: Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan tại Việt Nam. Nhiều người bị lây từ mẹ sang khi sinh ra hoặc nhiễm từ lúc còn nhỏ, sống chung với virus hàng chục năm mà vẫn thấy khỏe và có men gan bình thường.

Viêm gan C: Phần lớn người nhiễm viêm gan C không có triệu chứng. Một số người có men gan bình thường hoặc chỉ tăng nhẹ trong thời gian dài. Tuy nhiên, virus vẫn có thể gây viêm âm thầm, làm gan xơ hóa dần trong nhiều năm và cuối cùng dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan.

Gan nhiễm mỡ: Thường gặp ở người thừa cân, vòng bụng lớn, mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu. Mỡ tích tụ trong gan có thể gây viêm và làm gan xơ hóa dần, trong khi men gan vẫn bình thường hoặc chỉ tăng nhẹ. Một số trường hợp có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Tổn thương gan do rượu bia: Uống nhiều rượu bia trong thời gian dài có thể khiến gan nhiễm mỡ, sau đó tiến triển thành viêm gan và xơ gan. Men gan ở những người này đôi khi chỉ tăng nhẹ, thậm chí có thể nằm trong giới hạn bình thường.

Ngoài ra, một số bệnh ít gặp hơn như bệnh gan do di truyền, bệnh đường mật, nhiễm sán lá gan nhỏ… hoặc ung thư gan khi khối u còn nhỏ cũng có thể không làm men gan tăng rõ.

Ai cần chủ động kiểm tra và theo dõi gan?

Bác sĩ Khoa cho biết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân sinh sống tại Việt Nam nên được xét nghiệm phát hiện viêm gan B.

Người dân nên hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng phù hợp và vận động thường xuyên. Không nên tự ý dùng kéo dài các sản phẩm quảng cáo là “mát gan”, “giải độc gan" ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Đặc biệt, những nhóm sau nên chủ động đi kiểm tra, kể cả khi trước đây từng xét nghiệm men gan và kết quả bình thường:

Nhóm có nguy cơ nhiễm virus viêm gan : Người có người thân (cha mẹ, anh chị em, vợ, chồng) hoặc người sống cùng nhà mắc viêm gan B, C; người từng truyền máu, chạy thận.

: Người có người thân (cha mẹ, anh chị em, vợ, chồng) hoặc người sống cùng nhà mắc viêm gan B, C; người từng truyền máu, chạy thận. Nhóm có nguy cơ bệnh gan do chuyển hóa và lối sống: Người thừa cân, béo bụng, mắc tiểu đường, rối loạn mỡ máu, uống nhiều rượu bia.

Người thừa cân, béo bụng, mắc tiểu đường, rối loạn mỡ máu, uống nhiều rượu bia. Nhóm có nguy cơ do điều trị và sử dụng thuốc: Người chuẩn bị hóa trị, ghép tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc thường xuyên tự sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng kéo dài.

Người chuẩn bị hóa trị, ghép tạng, dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc thường xuyên tự sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng kéo dài. Nhóm có tiền sử gia đình: Có người thân trong gia đình mắc xơ gan, ung thư gan.

Có người thân trong gia đình mắc xơ gan, ung thư gan. Phụ nữ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai: Cần kiểm tra viêm gan B để được tư vấn và có biện pháp giảm nguy cơ lây truyền virus sang con nếu phát hiện nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ Khoa khuyến cáo, người chưa từng xét nghiệm nên chủ động kiểm tra viêm gan B và C, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ. Nếu chưa có miễn dịch với viêm gan B và không có chống chỉ định, nên tiêm vắc xin phòng bệnh.

Người dân cũng nên hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng phù hợp và vận động thường xuyên. Không nên tự ý sử dụng kéo dài các sản phẩm quảng cáo là "mát gan", "giải độc gan", bởi một số sản phẩm có thể gây tổn thương gan.

Người đã mắc bệnh gan cần khám chuyên khoa và tái khám đúng hẹn. Phát hiện sớm, đánh giá đầy đủ và theo dõi đều đặn giúp kiểm soát bệnh, giảm nguy cơ tiến triển thành xơ gan, suy gan và ung thư gan.